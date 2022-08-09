Щеточная шлифовальная машина Makita 9741
Арт. Х11648
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Постоянное поддержание оборотов под нагрузкой
|Нет
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Комплектация
|коробка
- Щеточная шлифмашина Makita 9741 - инструмент для домашних мастерских и небольших производств. Предназначен для выравнивания и шлифовки различных поверхностей. Может использоваться для зачистки старой краски и въевшейся ржавчины. Еще вариант использования - структурирование древесины, это может придать ей больше выразительности и сделает более гладкой.
Преимущества
- Быстрая смена насадок. Замена рабочих насадок производится за считаные секунды при помощи шестигранника, идущего в комплекте
- Аккуратная работа. Глубина шлифовки выставляется с помощью специального валика расположенного на корпусе щеточной шлифмашины Makita 9741
- Максимальный контроль над инструментом. Для точного ведения инструмента в конструкции предусмотрены две рукояти, одна из которых оснащена кнопкой запуска и блокировкой включения
- Система торможения двигателя
- Возможность подключения пылесборника