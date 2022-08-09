Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Щеточная шлифовальная машина Makita 9741
5.0
1
Найти аналог
Щеточные шлифовальные машины
    Щеточная шлифовальная машина Makita 9741
    Арт. Х11648
    5.0
    1
    Щеточная шлифовальная машина Makita 9741
    Щеточная шлифовальная машина Makita 9741
    Щеточная шлифовальная машина Makita 9741
    Щеточная шлифовальная машина Makita 9741
    Щеточная шлифовальная машина Makita 9741
    Щеточная шлифовальная машина Makita 9741
    Щеточная шлифовальная машина Makita 9741
    Щеточная шлифовальная машина Makita 9741
      Щеточная шлифовальная машина Makita 9741
      Щеточная шлифовальная машина Makita 9741
      Щеточная шлифовальная машина Makita 9741
      Щеточная шлифовальная машина Makita 9741
      Щеточная шлифовальная машина Makita 9741
      Щеточная шлифовальная машина Makita 9741
      Щеточная шлифовальная машина Makita 9741
      Щеточная шлифовальная машина Makita 9741

      Щеточная шлифовальная машина Makita 9741

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11648
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Постоянное поддержание оборотов под нагрузкой
      		Нет
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Щеточная шлифмашина Makita 9741 - инструмент для домашних мастерских и небольших производств. Предназначен для выравнивания и шлифовки различных поверхностей. Может использоваться для зачистки старой краски и въевшейся ржавчины. Еще вариант использования - структурирование древесины, это может придать ей больше выразительности и сделает более гладкой.

        Преимущества

        • Быстрая смена насадок. Замена рабочих насадок производится за считаные секунды при помощи шестигранника, идущего в комплекте
        • Аккуратная работа. Глубина шлифовки выставляется с помощью специального валика расположенного на корпусе щеточной шлифмашины Makita 9741
        • Максимальный контроль над инструментом. Для точного ведения инструмента в конструкции предусмотрены две рукояти, одна из которых оснащена кнопкой запуска и блокировкой включения
        • Система торможения двигателя
        • Возможность подключения пылесборника