Щеточная шлифовальная машина Makita 9741

Преимущества

Быстрая смена насадок. Замена рабочих насадок производится за считаные секунды при помощи шестигранника, идущего в комплекте

Аккуратная работа. Глубина шлифовки выставляется с помощью специального валика расположенного на корпусе щеточной шлифмашины Makita 9741

Максимальный контроль над инструментом. Для точного ведения инструмента в конструкции предусмотрены две рукояти, одна из которых оснащена кнопкой запуска и блокировкой включения

Система торможения двигателя

Возможность подключения пылесборника

Щеточная шлифмашина Makita 9741 - инструмент для домашних мастерских и небольших производств. Предназначен для выравнивания и шлифовки различных поверхностей. Может использоваться для зачистки старой краски и въевшейся ржавчины. Еще вариант использования - структурирование древесины, это может придать ей больше выразительности и сделает более гладкой.