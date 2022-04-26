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Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
5.0
2
8 329 ₽
10 150 ₽
Щеточные шлифовальные машины
  • Персональная скидка
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Арт. Х1218504
5.0
2
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
  • Персональная скидка
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P

Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 821 ₽
8 329 ₽
10 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
25 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Х1218504
5.0
2

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Постоянное поддержание оборотов под нагрузкой
Да
Комплектация
коробка
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 821 ₽
8 329 ₽
10 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
25 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P предназначена для обработки металла, дерева, пластика, композитных материалов, зачистки поверхностей от грязи, высолов и старых покрытий. Мощный двигатель на 1400 Вт с функцией поддержания оборотов под нагрузкой обеспечивает постоянную высокую производительность. Для работы с различными по плотности материалами предусмотрена функция регулировки оборотов.

    Преимущества

    • Оптимальная модель для качественной обработки и обеспечения высокой производительности шлифования
    • Точная обработка материала благодаря электронной системе предварительного выбора и регулировки скорости хода для шлифования с учётом свойств обрабатываемого материала
    • Полное электронное управление двигателем с константной электроникой ElectronicPowerManager (ЕРМ) обеспечивает плавный пуск, регулировку и поддержание оборотов независимо от нагрузки, повышая качество работ
    • Высокопроизводительный двигатель обеспечивает ровное поступательное ведение инструмента и позволяет уверенно производить обработку деревянных и металлических поверхностей с достойным качеством
    • Безопасный влагостойкий выключатель с фиксацией облегчает работу в непрерывном режиме и обеспечивает мгновенное отключение инструмента одним нажатием при необходимости
    • Контроль скорости хода усилием нажатия на клавишу выключателя позволяет повысить качество выполнения рабочих операций
    • Предварительная установка скорости вращения щетки с помощью регулировочного колеса обеспечивает точную настройку инструмента для работы с различными материалами
    • Модель оснащена удобной дополнительной рукояткой, которая обеспечивает надежное ведение машины в ходе шлифования
    • Эргономичный корпус выполненный с применением нейлона, стойкого к ударам и низким температурам оснащен рукояткой с резиновой противоскользящей вставкой для обеспечения наилучшего контроля над инструментом
    • Блокировка шпинделя обеспечивает быструю смену оснастки и повышает производительность труда
    • Металлический защитный кожух оборудован патрубком подключения к пылесосу для уменьшения количества пыли при работе с инструментом, что обеспечивает необходимую безопасность труда
    • Оптимизированная внутренняя аэродинамическая схема и улучшенная защита от пыли сохраняет мотор от перегрева и продлевает его срок службы
    • Удвоенное лакирование обмотки повышает ресурс электродвигателя
    • Безупречно сбалансированные механизмы и подшипники от ведущих мировых производителей ликвидируют вибрацию рабочих узлов, повышают производительность и улучшают качество работ
    • Удлиненный морозостойкий, не спутывающийся резиновый кабель, сохраняющий свою эластичность при низких температурах, обеспечивает надежное питание в любых условиях