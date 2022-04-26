Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P

Преимущества

Оптимальная модель для качественной обработки и обеспечения высокой производительности шлифования

Точная обработка материала благодаря электронной системе предварительного выбора и регулировки скорости хода для шлифования с учётом свойств обрабатываемого материала

Полное электронное управление двигателем с константной электроникой ElectronicPowerManager (ЕРМ) обеспечивает плавный пуск, регулировку и поддержание оборотов независимо от нагрузки, повышая качество работ

Высокопроизводительный двигатель обеспечивает ровное поступательное ведение инструмента и позволяет уверенно производить обработку деревянных и металлических поверхностей с достойным качеством

Безопасный влагостойкий выключатель с фиксацией облегчает работу в непрерывном режиме и обеспечивает мгновенное отключение инструмента одним нажатием при необходимости

Контроль скорости хода усилием нажатия на клавишу выключателя позволяет повысить качество выполнения рабочих операций

Предварительная установка скорости вращения щетки с помощью регулировочного колеса обеспечивает точную настройку инструмента для работы с различными материалами

Модель оснащена удобной дополнительной рукояткой, которая обеспечивает надежное ведение машины в ходе шлифования

Эргономичный корпус выполненный с применением нейлона, стойкого к ударам и низким температурам оснащен рукояткой с резиновой противоскользящей вставкой для обеспечения наилучшего контроля над инструментом

Блокировка шпинделя обеспечивает быструю смену оснастки и повышает производительность труда

Металлический защитный кожух оборудован патрубком подключения к пылесосу для уменьшения количества пыли при работе с инструментом, что обеспечивает необходимую безопасность труда

Оптимизированная внутренняя аэродинамическая схема и улучшенная защита от пыли сохраняет мотор от перегрева и продлевает его срок службы

Удвоенное лакирование обмотки повышает ресурс электродвигателя

Безупречно сбалансированные механизмы и подшипники от ведущих мировых производителей ликвидируют вибрацию рабочих узлов, повышают производительность и улучшают качество работ

Удлиненный морозостойкий, не спутывающийся резиновый кабель, сохраняющий свою эластичность при низких температурах, обеспечивает надежное питание в любых условиях

Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P предназначена для обработки металла, дерева, пластика, композитных материалов, зачистки поверхностей от грязи, высолов и старых покрытий. Мощный двигатель на 1400 Вт с функцией поддержания оборотов под нагрузкой обеспечивает постоянную высокую производительность. Для работы с различными по плотности материалами предусмотрена функция регулировки оборотов.