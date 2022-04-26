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Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P
Арт. Х1218504
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Постоянное поддержание оборотов под нагрузкой
|Да
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Комплектация
|коробка
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- Щеточная шлифмашина Sturm AG1014P предназначена для обработки металла, дерева, пластика, композитных материалов, зачистки поверхностей от грязи, высолов и старых покрытий. Мощный двигатель на 1400 Вт с функцией поддержания оборотов под нагрузкой обеспечивает постоянную высокую производительность. Для работы с различными по плотности материалами предусмотрена функция регулировки оборотов.
Преимущества
- Оптимальная модель для качественной обработки и обеспечения высокой производительности шлифования
- Точная обработка материала благодаря электронной системе предварительного выбора и регулировки скорости хода для шлифования с учётом свойств обрабатываемого материала
- Полное электронное управление двигателем с константной электроникой ElectronicPowerManager (ЕРМ) обеспечивает плавный пуск, регулировку и поддержание оборотов независимо от нагрузки, повышая качество работ
- Высокопроизводительный двигатель обеспечивает ровное поступательное ведение инструмента и позволяет уверенно производить обработку деревянных и металлических поверхностей с достойным качеством
- Безопасный влагостойкий выключатель с фиксацией облегчает работу в непрерывном режиме и обеспечивает мгновенное отключение инструмента одним нажатием при необходимости
- Контроль скорости хода усилием нажатия на клавишу выключателя позволяет повысить качество выполнения рабочих операций
- Предварительная установка скорости вращения щетки с помощью регулировочного колеса обеспечивает точную настройку инструмента для работы с различными материалами
- Модель оснащена удобной дополнительной рукояткой, которая обеспечивает надежное ведение машины в ходе шлифования
- Эргономичный корпус выполненный с применением нейлона, стойкого к ударам и низким температурам оснащен рукояткой с резиновой противоскользящей вставкой для обеспечения наилучшего контроля над инструментом
- Блокировка шпинделя обеспечивает быструю смену оснастки и повышает производительность труда
- Металлический защитный кожух оборудован патрубком подключения к пылесосу для уменьшения количества пыли при работе с инструментом, что обеспечивает необходимую безопасность труда
- Оптимизированная внутренняя аэродинамическая схема и улучшенная защита от пыли сохраняет мотор от перегрева и продлевает его срок службы
- Удвоенное лакирование обмотки повышает ресурс электродвигателя
- Безупречно сбалансированные механизмы и подшипники от ведущих мировых производителей ликвидируют вибрацию рабочих узлов, повышают производительность и улучшают качество работ
- Удлиненный морозостойкий, не спутывающийся резиновый кабель, сохраняющий свою эластичность при низких температурах, обеспечивает надежное питание в любых условиях