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Угловая шлифмашина Aeg WS13-125XE 4935451410
Арт. Х12725507
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина AEG WS13-125XE 4935451410 предназначена для резки, шлифовки различных поверхностей.
Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом и снижает уровень вибрации. Установить ее можно слева или справа, в зависимости от предпочтения оператора.
Специальный поворотный кожух защищает оператора при работе, он может устанавливаться в нескольких угловых положениях вручную, без отвертки.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Регулировка скорости
- Длинный кабель (4 метра)
- Поддержание постоянных оборотов при неравномерной нагрузке
- Снятие/смена положения кожуха без отвертки
- Возможна продолжительная работа без усталости, благодаря фиксируемой клавише старта
- Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением
- Запатентованная гайка Fixtec - для удобной замены диска без ключа
- Двухпозиционная рукоятка с виброзащитой - для комфортной работы угловой шлифмашиной AEG WS13-125XE 4935451410