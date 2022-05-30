Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Регулировка скорости

Длинный кабель (4 метра)

Поддержание постоянных оборотов при неравномерной нагрузке

Снятие/смена положения кожуха без отвертки

Возможна продолжительная работа без усталости, благодаря фиксируемой клавише старта

Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением

Запатентованная гайка Fixtec - для удобной замены диска без ключа

Двухпозиционная рукоятка с виброзащитой - для комфортной работы угловой шлифмашиной AEG WS13-125XE 4935451410

Угловая шлифмашина AEG WS13-125XE 4935451410 предназначена для резки, шлифовки различных поверхностей.Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом и снижает уровень вибрации. Установить ее можно слева или справа, в зависимости от предпочтения оператора.Специальный поворотный кожух защищает оператора при работе, он может устанавливаться в нескольких угловых положениях вручную, без отвертки.