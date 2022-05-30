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Угловая шлифмашина Aeg WS13-125XE 4935451410
5.0
3
7 999 ₽
8 070 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Aeg WS13-125XE 4935451410
Арт. Х12725507
5.0
3
Угловая шлифмашина Aeg WS13-125XE 4935451410
Угловая шлифмашина Aeg WS13-125XE 4935451410
Угловая шлифмашина Aeg WS13-125XE 4935451410
Угловая шлифмашина Aeg WS13-125XE 4935451410
Угловая шлифмашина Aeg WS13-125XE 4935451410
Угловая шлифмашина Aeg WS13-125XE 4935451410
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Aeg WS13-125XE 4935451410
Угловая шлифмашина Aeg WS13-125XE 4935451410
Угловая шлифмашина Aeg WS13-125XE 4935451410
Угловая шлифмашина Aeg WS13-125XE 4935451410
Угловая шлифмашина Aeg WS13-125XE 4935451410
Угловая шлифмашина Aeg WS13-125XE 4935451410

Угловая шлифмашина Aeg WS13-125XE 4935451410

Дарим скидки за
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  • -71 ₽
7 999 ₽
8 070 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х12725507
5.0
3

Характеристики

Производитель
AEG
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Макс. число оборотов, об/мин
11500
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -71 ₽
7 999 ₽
8 070 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Угловая шлифмашина AEG WS13-125XE 4935451410 предназначена для резки, шлифовки различных поверхностей.
    Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом и снижает уровень вибрации. Установить ее можно слева или справа, в зависимости от предпочтения оператора.
    Специальный поворотный кожух защищает оператора при работе, он может устанавливаться в нескольких угловых положениях вручную, без отвертки.

    Преимущества

    • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
    • Регулировка скорости
    • Длинный кабель (4 метра)
    • Поддержание постоянных оборотов при неравномерной нагрузке
    • Снятие/смена положения кожуха без отвертки
    • Возможна продолжительная работа без усталости, благодаря фиксируемой клавише старта
    • Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением
    • Запатентованная гайка Fixtec - для удобной замены диска без ключа
    • Двухпозиционная рукоятка с виброзащитой - для комфортной работы угловой шлифмашиной AEG WS13-125XE 4935451410