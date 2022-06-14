Угловая шлифмашина Bosch 15-125 CIEH 0.601.830.322
Арт. Х12725284
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 15-125 CIEH 0.601.830.322 предназначена для выполнения таких сложных работ, как обдирка или зачистка бетонных и кирпичных поверхностей, а также для отрезки арматуры и металлических труб. Инструмент оснащен двигателем "Чемпион" мощностью 1500 Вт и диском диаметром 125 мм. Основная и дополнительная рукоятки с системой Vibration Control обеспечивают надежность и удобство эксплуатации шлифмашины.
Преимущества
- Функция KickBack Stop - выключение инструмента при заклинивании диска
- Основная рукоятка оснащена системой Vibration Control, снижающей уровень вибрации
- Защита от перегрузки
- Плавный пуск
- Шести ступенчатая регулировка числа оборотов - для выбора оптимального режима работы
- Система Constant Electronic поддерживает постоянное число оборотов даже под нагрузкой
- Выключатель с защитой от непреднамеренного включения
- Боковая рукоятка заворачивается с левой и правой стороны
- Устойчивый к проворачиванию защитный кожух легко и быстро регулируется