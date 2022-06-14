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Угловая шлифмашина Bosch 15-125 CIEH 0.601.830.322
5.0
3
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch 15-125 CIEH 0.601.830.322
    Арт. Х12725284
    5.0
    3
    Угловая шлифмашина Bosch 15-125 CIEH 0.601.830.322

      Угловая шлифмашина Bosch 15-125 CIEH 0.601.830.322

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725284
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 15-125 CIEH 0.601.830.322 предназначена для выполнения таких сложных работ, как обдирка или зачистка бетонных и кирпичных поверхностей, а также для отрезки арматуры и металлических труб. Инструмент оснащен двигателем "Чемпион" мощностью 1500 Вт и диском диаметром 125 мм. Основная и дополнительная рукоятки с системой Vibration Control обеспечивают надежность и удобство эксплуатации шлифмашины.

        Преимущества

        • Функция KickBack Stop - выключение инструмента при заклинивании диска
        • Основная рукоятка оснащена системой Vibration Control, снижающей уровень вибрации
        • Защита от перегрузки
        • Плавный пуск
        • Шести ступенчатая регулировка числа оборотов - для выбора оптимального режима работы
        • Система Constant Electronic поддерживает постоянное число оборотов даже под нагрузкой
        • Выключатель с защитой от непреднамеренного включения
        • Боковая рукоятка заворачивается с левой и правой стороны
        • Устойчивый к проворачиванию защитный кожух легко и быстро регулируется