Угловая шлифмашина Bosch 15-125 CIEH 0.601.830.322

Преимущества

Функция KickBack Stop - выключение инструмента при заклинивании диска

Основная рукоятка оснащена системой Vibration Control, снижающей уровень вибрации

Защита от перегрузки

Плавный пуск

Шести ступенчатая регулировка числа оборотов - для выбора оптимального режима работы

Система Constant Electronic поддерживает постоянное число оборотов даже под нагрузкой

Выключатель с защитой от непреднамеренного включения

Боковая рукоятка заворачивается с левой и правой стороны

Устойчивый к проворачиванию защитный кожух легко и быстро регулируется

Угловая шлифмашина Bosch GWS 15-125 CIEH 0.601.830.322 предназначена для выполнения таких сложных работ, как обдирка или зачистка бетонных и кирпичных поверхностей, а также для отрезки арматуры и металлических труб. Инструмент оснащен двигателем "Чемпион" мощностью 1500 Вт и диском диаметром 125 мм. Основная и дополнительная рукоятки с системой Vibration Control обеспечивают надежность и удобство эксплуатации шлифмашины.