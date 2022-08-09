Шлифмашина угловая Bosch 22-230 JH+GWS 850C
Арт. Х12725346
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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Быстрозажимная гайка SDS
|Нет
- Набор: угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 JH + угловая шлифмашина Bosch GWS 850 С 0.615.990.DG0 - это два инструмента профессионального класса. Они предназначены для резки заготовок из металла небольшой толщины, а также шлифовки поверхностей. Корпусы инструментов выполнены из прочного пластика, что наделяет их высокой ударопрочностью. Блокировка шпинделя позволяет быстро и безопасно менять оснастку. Число оборотов GWS 22-230 JH составляет 6500 об/мин, а GWS 850 C - 11000 об/мин.
Преимущества Bosch GWS 22-230 JH
- Быстрая смена оснастки. Блокировка шпинделя позволяет быстро и безопасно менять оснастку
- Безопасность. Специальный устойчивый к проворачиванию кожух защищает оператора при работе инструментом
- Дополнительная рукоятка. Дополнительная рукоятка угловой шлифмашины Bosch GWS 22-230 JH обеспечивает надежный хват инструмента двумя руками
- Комфортная работа. Удобная рукоятка - для надежного хвата и предотвращения проскальзывания угловой шлифмашины
- Возможность установки быстрозажимной SDS-гайки
- Мощность составляет 2200 Вт
- Двойное уплотнение шарикоподшипников и надежный редуктор обеспечивают долгий срок службы инструмента
- Бронированная обмотка якоря предотвращает повреждение двигателя острыми частицами
- Система защиты от случайного включения делает работу более безопасной
- Многопозиционная дополнительная рукоятка
- Двойная изоляция для работы без заземления
- Плавный пуск для предотвращения рывков УШМ при включении
Преимущества Bosch GWS 850 С
- Защита от перегрузок. Благодаря прямому охлаждению электродвигателя время работы без остановки угловой шлифмашины Bosch GWS 850 СЕ 0.601.378.781 значительно увеличивается
- Надежное удержание. Боковая рукоятка инструмента устанавливается в двух положениях для удобства хвата оператора
- Безопасная замена оснастки. Блокировка шпинделя обеспечивает простую и безопасную смену шлифкругов
- Непрерывная работа. Кнопка фиксации позволяет работать непрерывно длительное время
- Кодирование и предохранение от осевого смещения кожуха
- Быстрая регулировка защитного кожуха с фиксацией
- Инструмент имеет долгий срок службы, благодаря бронированной обмотке
- Выключатель с блокировкой от случайного пуска