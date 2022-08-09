Шлифмашина угловая Bosch 22-230 JH+GWS 850C

Преимущества Bosch GWS 22-230 JH

Быстрая смена оснастки. Блокировка шпинделя позволяет быстро и безопасно менять оснастку

Безопасность. Специальный устойчивый к проворачиванию кожух защищает оператора при работе инструментом

Дополнительная рукоятка. Дополнительная рукоятка угловой шлифмашины Bosch GWS 22-230 JH обеспечивает надежный хват инструмента двумя руками

Комфортная работа. Удобная рукоятка - для надежного хвата и предотвращения проскальзывания угловой шлифмашины

Возможность установки быстрозажимной SDS-гайки

Мощность составляет 2200 Вт

Двойное уплотнение шарикоподшипников и надежный редуктор обеспечивают долгий срок службы инструмента

Бронированная обмотка якоря предотвращает повреждение двигателя острыми частицами

Система защиты от случайного включения делает работу более безопасной

Многопозиционная дополнительная рукоятка

Двойная изоляция для работы без заземления

Плавный пуск для предотвращения рывков УШМ при включении

Преимущества Bosch GWS 850 С

Защита от перегрузок. Благодаря прямому охлаждению электродвигателя время работы без остановки угловой шлифмашины Bosch GWS 850 СЕ 0.601.378.781 значительно увеличивается

Надежное удержание. Боковая рукоятка инструмента устанавливается в двух положениях для удобства хвата оператора

Безопасная замена оснастки. Блокировка шпинделя обеспечивает простую и безопасную смену шлифкругов

Непрерывная работа. Кнопка фиксации позволяет работать непрерывно длительное время

Кодирование и предохранение от осевого смещения кожуха

Быстрая регулировка защитного кожуха с фиксацией

Инструмент имеет долгий срок службы, благодаря бронированной обмотке

Выключатель с блокировкой от случайного пуска

Набор: угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 JH + угловая шлифмашина Bosch GWS 850 С 0.615.990.DG0 - это два инструмента профессионального класса. Они предназначены для резки заготовок из металла небольшой толщины, а также шлифовки поверхностей. Корпусы инструментов выполнены из прочного пластика, что наделяет их высокой ударопрочностью. Блокировка шпинделя позволяет быстро и безопасно менять оснастку. Число оборотов GWS 22-230 JH составляет 6500 об/мин, а GWS 850 C - 11000 об/мин.