Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CI 0.601.793.002

Преимущества

Удобство в работе. Опорная рукоятка с резиновыми накладками заворачивается с двух сторон, поддерживает систему гашения вибрации и надежно крепится в руке

Надежность. Угловая шлифмашина Bosch GWS 12-125 CI 0.601.793.002 имеет блокировку шпинделя, которая предусмотрена для быстрой и безопасной смены шлифовального круга во время интенсивной работы

Безопасность. Защитный кожух обладает высокой устойчивостью к случайному проворачиванию, надежно предохраняет пользователя от летящей абразивной стружки и искр

Легкий доступ к щеткам. Крышка двигателя легко снимается с помощью крестовой отвертки, обеспечивая самостоятельную замену угольных щеток

Мощный двигатель с функцией константы электроники

Вентиляционное охлаждение, защита от перегрузок и долговечные угольные щетки повышают срок службы изделия

Защита от непреднамеренного включения для уменьшения риска травматизма

Эргономичная и прочная форма корпуса гарантирует удобство в использовании

Плавный пуск с ограничением пускового тока для плавного начала работы

Постоянное число оборотов двигателя даже под высокой нагрузкой

Небольшой вес - 2.3 кг

Угловая шлифмашина Bosch GWS 12-125 CI 0.601.793.002 - высокопроизводительный инструмент с двигателем мощностью 1200 Вт и функцией константной электроники. Инструмент предназначен для обработки прочных поверхностей из бетона, кирпича, также его используют для резки металла. Система защиты от перегрузок повышает срок службы изделия. Прочный корпус из пластика выдерживает механические повреждения. Защита от непреднамеренного включения, устойчивый к случайному поворачиванию кожух и система гашения вибрации увеличивают безопасность работы с инструментом.