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Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CI 0.601.793.002
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CI 0.601.793.002
    Арт. Х12725281
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CI 0.601.793.002
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CI 0.601.793.002
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CI 0.601.793.002
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CI 0.601.793.002
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CI 0.601.793.002
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CI 0.601.793.002
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CI 0.601.793.002
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CI 0.601.793.002

      Шлифмашина угловая Bosch GWS 12-125 CI 0.601.793.002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725281
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 12-125 CI 0.601.793.002 - высокопроизводительный инструмент с двигателем мощностью 1200 Вт и функцией константной электроники. Инструмент предназначен для обработки прочных поверхностей из бетона, кирпича, также его используют для резки металла. Система защиты от перегрузок повышает срок службы изделия. Прочный корпус из пластика выдерживает механические повреждения. Защита от непреднамеренного включения, устойчивый к случайному поворачиванию кожух и система гашения вибрации увеличивают безопасность работы с инструментом.

        Преимущества

        • Удобство в работе. Опорная рукоятка с резиновыми накладками заворачивается с двух сторон, поддерживает систему гашения вибрации и надежно крепится в руке
        • Надежность. Угловая шлифмашина Bosch GWS 12-125 CI 0.601.793.002 имеет блокировку шпинделя, которая предусмотрена для быстрой и безопасной смены шлифовального круга во время интенсивной работы
        • Безопасность. Защитный кожух обладает высокой устойчивостью к случайному проворачиванию, надежно предохраняет пользователя от летящей абразивной стружки и искр
        • Легкий доступ к щеткам. Крышка двигателя легко снимается с помощью крестовой отвертки, обеспечивая самостоятельную замену угольных щеток
        • Мощный двигатель с функцией константы электроники
        • Вентиляционное охлаждение, защита от перегрузок и долговечные угольные щетки повышают срок службы изделия
        • Защита от непреднамеренного включения для уменьшения риска травматизма
        • Эргономичная и прочная форма корпуса гарантирует удобство в использовании
        • Плавный пуск с ограничением пускового тока для плавного начала работы
        • Постоянное число оборотов двигателя даже под высокой нагрузкой
        • Небольшой вес - 2.3 кг