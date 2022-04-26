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Угловая шлифмашина Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R2
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R2
    Арт. Х12725413
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R2

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725413
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Углошлифмашина Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R2 применяется в строительно-ремонтных работах для резки и шлифовки твердых материалов. Благодаря блокировке шпинделя можно быстро и безопасно заменить оснастку. Система пылеудаления защищает двигатель от попадания абразивной пыли. Модель снабжена дополнительной рукояткой с системой Vibration Control, которая снижает вибрацию на 40% и делает работу менее утомительной.

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Кожух - для защиты от пыли и искр
        • Защита от непреднамеренного включения
        • Предварительный выбор числа оборотов (6 ступеней) - для работы с разными материалами
        • Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы углошлифмашиной Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R2
        • Корпус редуктора переставляется с шагом 90°
        • Защита от перегрузок