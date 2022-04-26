Угловая шлифмашина Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R2

Преимущества

Высокая производительность

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Плавный пуск - для работы без рывков

Кожух - для защиты от пыли и искр

Защита от непреднамеренного включения

Предварительный выбор числа оборотов (6 ступеней) - для работы с разными материалами

Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы углошлифмашиной Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R2

Корпус редуктора переставляется с шагом 90°

Защита от перегрузок

Углошлифмашина Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R2 применяется в строительно-ремонтных работах для резки и шлифовки твердых материалов. Благодаря блокировке шпинделя можно быстро и безопасно заменить оснастку. Система пылеудаления защищает двигатель от попадания абразивной пыли. Модель снабжена дополнительной рукояткой с системой Vibration Control, которая снижает вибрацию на 40% и делает работу менее утомительной.