Угловая шлифмашина Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R2
Арт. Х12725413
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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- Углошлифмашина Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R2 применяется в строительно-ремонтных работах для резки и шлифовки твердых материалов. Благодаря блокировке шпинделя можно быстро и безопасно заменить оснастку. Система пылеудаления защищает двигатель от попадания абразивной пыли. Модель снабжена дополнительной рукояткой с системой Vibration Control, которая снижает вибрацию на 40% и делает работу менее утомительной.
Преимущества
- Высокая производительность
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Кожух - для защиты от пыли и искр
- Защита от непреднамеренного включения
- Предварительный выбор числа оборотов (6 ступеней) - для работы с разными материалами
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы углошлифмашиной Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R2
- Корпус редуктора переставляется с шагом 90°
- Защита от перегрузок