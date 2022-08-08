Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R7

Преимущества

Мощный двигатель с функцией константной электроники - для высокой производительности

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Защитный кожух устойчив к проворачиванию

Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя

Плавный пуск - для работы без рывков

Высокая стойкость к перегрузкам и долговечные угольные щетки

Два режима работы при высоких перегрузках

Корпус редуктора переставляется с шагом в 90 градусов

Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R7

Система KickBack Control - автоматическое выключение инструмента при заклинивании диска

Электронная регулировка скорости даже под нагрузкой

Защита от самопроизвольного включения

Система Vibration Control - снижение вибрации до 40 %

Система Click & Clean обеспечивает хороший обзор рабочей зоны, вредная пыль мгновенно удаляется

Диаметр круглой щетки: 75 мм

Угловая шлифмашина Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R7 применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Защита от перегрузок и долговечные угольные щетки увеличивают срок службы инструмента. Дополнительная рукоятка является антивибрационной и может устанавливаться слева, справа или сверху. Это делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Модель имеет 6 ступеней регулировки оборотов, что помогает работать с разными материалами.