Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R7
Арт. Х12725411
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R7 применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Защита от перегрузок и долговечные угольные щетки увеличивают срок службы инструмента. Дополнительная рукоятка является антивибрационной и может устанавливаться слева, справа или сверху. Это делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Модель имеет 6 ступеней регулировки оборотов, что помогает работать с разными материалами.
Преимущества
- Мощный двигатель с функцией константной электроники - для высокой производительности
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Защитный кожух устойчив к проворачиванию
- Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Высокая стойкость к перегрузкам и долговечные угольные щетки
- Два режима работы при высоких перегрузках
- Корпус редуктора переставляется с шагом в 90 градусов
- Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R7
- Система KickBack Control - автоматическое выключение инструмента при заклинивании диска
- Электронная регулировка скорости даже под нагрузкой
- Защита от самопроизвольного включения
- Система Vibration Control - снижение вибрации до 40 %
- Система Click & Clean обеспечивает хороший обзор рабочей зоны, вредная пыль мгновенно удаляется
- Диаметр круглой щетки: 75 мм