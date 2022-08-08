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Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R7
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R7
    Арт. Х12725411
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R7
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R7
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R7
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R7
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R7
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R7

      Шлифмашина угловая Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725411
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R7 применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Защита от перегрузок и долговечные угольные щетки увеличивают срок службы инструмента. Дополнительная рукоятка является антивибрационной и может устанавливаться слева, справа или сверху. Это делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Модель имеет 6 ступеней регулировки оборотов, что помогает работать с разными материалами.

        Преимущества

        • Мощный двигатель с функцией константной электроники - для высокой производительности
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Защитный кожух устойчив к проворачиванию
        • Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Высокая стойкость к перегрузкам и долговечные угольные щетки
        • Два режима работы при высоких перегрузках
        • Корпус редуктора переставляется с шагом в 90 градусов
        • Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Bosch GWS 13-125 CIE 0.601.794.0R7
        • Система KickBack Control - автоматическое выключение инструмента при заклинивании диска
        • Электронная регулировка скорости даже под нагрузкой
        • Защита от самопроизвольного включения
        • Система Vibration Control - снижение вибрации до 40 %
        • Система Click & Clean обеспечивает хороший обзор рабочей зоны, вредная пыль мгновенно удаляется
        • Диаметр круглой щетки: 75 мм