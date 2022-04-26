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Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.8R0
5.0
3
12 299 ₽
14 440 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.8R0
    Арт. Х12725412
    5.0
    3
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.8R0
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.8R0
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.8R0
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.8R0
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.8R0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.8R0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.8R0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.8R0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.8R0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.8R0

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.8R0

      • -2 141 ₽
      12 299 ₽
      14 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725412
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -2 141 ₽
      12 299 ₽
      14 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • УШМ BOSCH GWS 1400 используется для отрезных и обдирочных работ, обработки щетками металлических и каменных заготовок. Пригодится для разрезания труб, арматуры, зачистки и шлифования деталей. Шлифовальная машина обладает надежным двигателем на 1400 Ватт, оснащена системой плавного запуска для безопасной работы. Имеет кнопку блокировки шпинделя. Стабилизация оборотов двигателя ушм происходит автоматически. Инструмент оснащен дополнительной рукояткой для удобства при работе. Корпус шлифмашины обладает перфорацией для дополнительного охлаждения мотора. При работе с металлом рекомендуется использовать защитный кожух диска, а при работ по камню дополнить инструмент не только кожухом, но и направляющими. В Интернет-магазине “Бигам” шлифовальную машину BOSCH GWS 1400 можно купить в один клик по выгодной цене.

        Преимущества болгарки BOSCH GWS 1400:

        • Мощность 1400 Вт;
        • Плавный запуск диска;
        • Электронная система стабилизации оборотов;
        • Дополнительная вентиляция благодаря отверстиям в корпусе;
        • Система защиты от случайного пуска;
        • Удобная регулировка кожуха без ключа;
        • Дополнительная рукоятка для надежного хвата;
        • Блокировка шпинделя;
        • Низкий уровень вибрации.

        Комплектация:

        • Шлифмашина;
        • Дополнительная рукоятка;
        • Защитный кожух диска;
        • Гайка зажимная;
        • Опорный фланец;
        • Ключ;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Упаковка.