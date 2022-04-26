Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.8R0

УШМ BOSCH GWS 1400 используется для отрезных и обдирочных работ, обработки щетками металлических и каменных заготовок. Пригодится для разрезания труб, арматуры, зачистки и шлифования деталей. Шлифовальная машина обладает надежным двигателем на 1400 Ватт, оснащена системой плавного запуска для безопасной работы. Имеет кнопку блокировки шпинделя. Стабилизация оборотов двигателя ушм происходит автоматически. Инструмент оснащен дополнительной рукояткой для удобства при работе. Корпус шлифмашины обладает перфорацией для дополнительного охлаждения мотора. При работе с металлом рекомендуется использовать защитный кожух диска, а при работ по камню дополнить инструмент не только кожухом, но и направляющими. В Интернет-магазине “Бигам” шлифовальную машину BOSCH GWS 1400 можно купить в один клик по выгодной цене.

Преимущества болгарки BOSCH GWS 1400:

Мощность 1400 Вт;

Плавный запуск диска;

Электронная система стабилизации оборотов;

Дополнительная вентиляция благодаря отверстиям в корпусе;

Система защиты от случайного пуска;

Удобная регулировка кожуха без ключа;

Дополнительная рукоятка для надежного хвата;

Блокировка шпинделя;

Низкий уровень вибрации.

Комплектация: