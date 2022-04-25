Преимущества

Система KickBack Stop - отключение инструмента при заклинивании диска

Блокировка шпинделя для безопасной смены кругов

Устойчивый к проворачиванию и легко регулируемый защитный кожух

Защита от пыли

Головку редуктора можно переставлять с шагом 90 градусов - удобно и для левши

Система Constant-Electronic - для поддержания постоянного числа оборотов под нагрузкой

Выключатель с предохранением от непреднамеренного пуска

Плавный пуск

Ограничение пускового тока

Защита от перегрузок

Двухпозиционная боковая рукоятка

Металлический корпус редуктора

Компактные габариты и малый вес

Угловая шлифмашина Bosch GWS 15-125 CIH 0.601.830.222 используется для выполнения сложных отрезных, шлифовальных и обдирочных работ с твердыми металлами, бетоном, камнем и кирпичом. Мощный двигатель "Чемпион" обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы инструмента. Боковая рукоятка оснащена системой Vibration Control для снижения уровня вибрации. Шлифмашина удобна в использовании, имеет компактные габариты и малый вес.