Угловая шлифмашина Bosch GWS 15-125 CIH 0.601.830.222
Арт. Х11834
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 15-125 CIH 0.601.830.222 используется для выполнения сложных отрезных, шлифовальных и обдирочных работ с твердыми металлами, бетоном, камнем и кирпичом. Мощный двигатель "Чемпион" обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы инструмента. Боковая рукоятка оснащена системой Vibration Control для снижения уровня вибрации. Шлифмашина удобна в использовании, имеет компактные габариты и малый вес.
Преимущества
- Система KickBack Stop - отключение инструмента при заклинивании диска
- Блокировка шпинделя для безопасной смены кругов
- Устойчивый к проворачиванию и легко регулируемый защитный кожух
- Защита от пыли
- Головку редуктора можно переставлять с шагом 90 градусов - удобно и для левши
- Система Constant-Electronic - для поддержания постоянного числа оборотов под нагрузкой
- Выключатель с предохранением от непреднамеренного пуска
- Плавный пуск
- Ограничение пускового тока
- Защита от перегрузок
- Двухпозиционная боковая рукоятка
- Металлический корпус редуктора
- Компактные габариты и малый вес