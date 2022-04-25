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Угловая шлифмашина Bosch GWS 15-125 CIH 0.601.830.222
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 15-125 CIH 0.601.830.222
    Арт. Х11834
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 15-125 CIH 0.601.830.222
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 15-125 CIH 0.601.830.222
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 15-125 CIH 0.601.830.222
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 15-125 CIH 0.601.830.222

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 15-125 CIH 0.601.830.222

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11834
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 15-125 CIH 0.601.830.222 используется для выполнения сложных отрезных, шлифовальных и обдирочных работ с твердыми металлами, бетоном, камнем и кирпичом. Мощный двигатель "Чемпион" обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы инструмента. Боковая рукоятка оснащена системой Vibration Control для снижения уровня вибрации. Шлифмашина удобна в использовании, имеет компактные габариты и малый вес.

        Преимущества

        • Система KickBack Stop - отключение инструмента при заклинивании диска
        • Блокировка шпинделя для безопасной смены кругов
        • Устойчивый к проворачиванию и легко регулируемый защитный кожух
        • Защита от пыли
        • Головку редуктора можно переставлять с шагом 90 градусов - удобно и для левши
        • Система Constant-Electronic - для поддержания постоянного числа оборотов под нагрузкой
        • Выключатель с предохранением от непреднамеренного пуска
        • Плавный пуск
        • Ограничение пускового тока
        • Защита от перегрузок
        • Двухпозиционная боковая рукоятка
        • Металлический корпус редуктора
        • Компактные габариты и малый вес