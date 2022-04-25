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Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2
    Арт. Х12725410
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725410
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2 используется для шлифовальных, отрезных, зачистных, обдирочных работ. Для безопасной и быстрой смены шлифовальных кругов инструмент оснащен кнопкой блокировки шпинделя. Защиту от пыли и искр обеспечивает кожух. Плавающий переключатель - для удобного управления машиной, с фиксацией во включенном положении.

        Преимущества

        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ угловой шлифмашиной Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2
        • Защита от перегрузок
        • Кожух устойчив к проворачиванию
        • Защита от непреднамеренного пуска
        • Блокировка шпинделя при заклинивании диска