Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2
Арт. Х12725410
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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- Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2 используется для шлифовальных, отрезных, зачистных, обдирочных работ. Для безопасной и быстрой смены шлифовальных кругов инструмент оснащен кнопкой блокировки шпинделя. Защиту от пыли и искр обеспечивает кожух. Плавающий переключатель - для удобного управления машиной, с фиксацией во включенном положении.
Преимущества
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ угловой шлифмашиной Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2
- Защита от перегрузок
- Кожух устойчив к проворачиванию
- Защита от непреднамеренного пуска
- Блокировка шпинделя при заклинивании диска