Преимущества

Плавный пуск - для работы без рывков

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ угловой шлифмашиной Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2

Защита от перегрузок

Кожух устойчив к проворачиванию

Защита от непреднамеренного пуска

Блокировка шпинделя при заклинивании диска

Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CI 0.601.795.0R2 используется для шлифовальных, отрезных, зачистных, обдирочных работ. Для безопасной и быстрой смены шлифовальных кругов инструмент оснащен кнопкой блокировки шпинделя. Защиту от пыли и искр обеспечивает кожух. Плавающий переключатель - для удобного управления машиной, с фиксацией во включенном положении.