Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Высокая производительность

Защита от непреднамеренного пуска

Плавный пуск

Константная электроника

Система KickBackStop - для защиты пользователя

Дополнительная антивибрационная рукоятка

Устойчивый к проворачиванию защитный кожух

Защита от пыли и перегрузок

Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CIE 0.601.796.0R2 является представителем профессионального класса оборудования. Данная модель оснащается электродвигателем мощностью 1700 Вт и режущим диском размером 12,5 см. Болгарка Bosch GWS 17 125 CIE используется для разрезания различных типов металлоконструкций, а также грубого шлифования и полировки плотных материалов. За счет улучшенных технических характеристик электроинструмент удобен при выполнении широкого перечня работ при демонтаже, в строительстве, ремонте.Электроинструмент Bosch GWS 17 125 CIE оснащен всем необходимым для профессиональной эксплуатации. Он имеет эффективную систему отвода избыточного тепла, благодаря чему может длительное время работать без перерывов. Наличие кнопки фиксации шпинделя позволяет без особых усилий менять рабочую оснастку. У угловой шлифмашины Bosch GWS 17 125 CIE предусмотрен прочный защитный кожух, а также инновационная система KickBackStop, автоматически останавливающая работу инструмента при заклинивании диска или внезапном пропадании питания.