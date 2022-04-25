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Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CIE 0.601.796.0R2
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CIE 0.601.796.0R2
    Арт. Х12725409
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CIE 0.601.796.0R2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CIE 0.601.796.0R2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CIE 0.601.796.0R2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CIE 0.601.796.0R2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CIE 0.601.796.0R2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CIE 0.601.796.0R2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CIE 0.601.796.0R2
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CIE 0.601.796.0R2
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CIE 0.601.796.0R2
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CIE 0.601.796.0R2
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CIE 0.601.796.0R2
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CIE 0.601.796.0R2
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CIE 0.601.796.0R2
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CIE 0.601.796.0R2

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CIE 0.601.796.0R2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725409
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-125 CIE 0.601.796.0R2 является представителем профессионального класса оборудования. Данная модель оснащается электродвигателем мощностью 1700 Вт и режущим диском размером 12,5 см. Болгарка Bosch GWS 17 125 CIE используется для разрезания различных типов металлоконструкций, а также грубого шлифования и полировки плотных материалов. За счет улучшенных технических характеристик электроинструмент удобен при выполнении широкого перечня работ при демонтаже, в строительстве, ремонте.
        Электроинструмент Bosch GWS 17 125 CIE оснащен всем необходимым для профессиональной эксплуатации. Он имеет эффективную систему отвода избыточного тепла, благодаря чему может длительное время работать без перерывов. Наличие кнопки фиксации шпинделя позволяет без особых усилий менять рабочую оснастку. У угловой шлифмашины Bosch GWS 17 125 CIE предусмотрен прочный защитный кожух, а также инновационная система KickBackStop, автоматически останавливающая работу инструмента при заклинивании диска или внезапном пропадании питания.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Высокая производительность
        • Защита от непреднамеренного пуска
        • Плавный пуск
        • Константная электроника
        • Система KickBackStop - для защиты пользователя
        • Дополнительная антивибрационная рукоятка
        • Устойчивый к проворачиванию защитный кожух
        • Защита от пыли и перегрузок