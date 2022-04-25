Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-150 CI 0.601.798.0R6
Арт. Х12725469
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|9300
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-150 CI 0.601.798.0R6 снабжена мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Дополнительная рукоятка является антивибрационной и может устанавливаться как слева, так и справа. Корпус данной модели может поворачиваться с шагом в 90 градусов, что позволяет работать в труднодоступных местах.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Защита от непреднамеренного пуска
- Защита от перегрузок
- Система KickBack Stop
- Долговечные угольные щетки
- Корпус редуктора переставляется с шагом 90°
- Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control - для комфортной работы углошлифовальной машиной Bosch GWS 17-150 CI Professional 0.601.798.0R6
- Кожух - для защиты от пыли и искр