Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-150 CI 0.601.798.0R6
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-150 CI 0.601.798.0R6
    Арт. Х12725469
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-150 CI 0.601.798.0R6
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-150 CI 0.601.798.0R6
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-150 CI 0.601.798.0R6
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-150 CI 0.601.798.0R6
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-150 CI 0.601.798.0R6
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-150 CI 0.601.798.0R6

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-150 CI 0.601.798.0R6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725469
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9300
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-150 CI  0.601.798.0R6 снабжена мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Дополнительная рукоятка является антивибрационной и может устанавливаться как слева, так и справа. Корпус данной модели может поворачиваться с шагом в 90 градусов, что позволяет работать в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Защита от непреднамеренного пуска
        • Защита от перегрузок
        • Система KickBack Stop
        • Долговечные угольные щетки
        • Корпус редуктора переставляется с шагом 90°
        • Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control - для комфортной работы углошлифовальной машиной Bosch GWS 17-150 CI Professional 0.601.798.0R6
        • Кожух - для защиты от пыли и искр