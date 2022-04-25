Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Плавный пуск - для работы без рывков

Защита от непреднамеренного пуска

Защита от перегрузок

Система KickBack Stop

Долговечные угольные щетки

Корпус редуктора переставляется с шагом 90°

Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control - для комфортной работы углошлифовальной машиной Bosch GWS 17-150 CI Professional 0.601.798.0R6

Кожух - для защиты от пыли и искр

Угловая шлифмашина Bosch GWS 17-150 CI 0.601.798.0R6 снабжена мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Дополнительная рукоятка является антивибрационной и может устанавливаться как слева, так и справа. Корпус данной модели может поворачиваться с шагом в 90 градусов, что позволяет работать в труднодоступных местах.