Шлифмашина угловая Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A
Арт. Х12725325
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A предназначена для шлифовки поверхностей, а также отрезания деталей небольшого диаметра. Данная модель отличается максимальной производительностью съёма и резки в своём классе на одном заряде аккумулятора. Корпус редуктора можно закреплять в 4 положениях с шагом в 90 градусов.
Преимущества
- Блокировка шпинделя. Для быстрой и безопасной замены оснастки предусмотрена функция блокировки шпинделя
- Удобство работы продолжительное время. Для удобства ведения продолжительной по времени работы модель оснащена двухпозиционной клавишей включения
- Надежный хват. Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A оснащена дополнительной рукояткой для надежного хвата и удержания
- Максимальная производительность съёма и резки в своём классе на одном заряде аккумулятора
- Надёжный и устойчивый к нагрузкам четырехполюсный двигатель высокой мощности
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса
- Аккумуляторы CoolPack с увеличенным сроком службы на 100 %
- Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP): защита аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Система Electronic Motor Protection (EMP) для защиты двигателя от перегрузки
- Индикатор уровня заряда аккумулятора
- Корпус редуктора переставляется с шагом в 90 градусов
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка
- Устойчивый к проворачиванию защитный кожух