Шлифмашина угловая Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A

Преимущества

Блокировка шпинделя. Для быстрой и безопасной замены оснастки предусмотрена функция блокировки шпинделя

Удобство работы продолжительное время. Для удобства ведения продолжительной по времени работы модель оснащена двухпозиционной клавишей включения

Надежный хват. Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A оснащена дополнительной рукояткой для надежного хвата и удержания

Максимальная производительность съёма и резки в своём классе на одном заряде аккумулятора

Надёжный и устойчивый к нагрузкам четырехполюсный двигатель высокой мощности

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Аккумуляторы CoolPack с увеличенным сроком службы на 100 %

Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP): защита аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

Система Electronic Motor Protection (EMP) для защиты двигателя от перегрузки

Индикатор уровня заряда аккумулятора

Корпус редуктора переставляется с шагом в 90 градусов

Двухпозиционная дополнительная рукоятка

Устойчивый к проворачиванию защитный кожух

Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A предназначена для шлифовки поверхностей, а также отрезания деталей небольшого диаметра. Данная модель отличается максимальной производительностью съёма и резки в своём классе на одном заряде аккумулятора. Корпус редуктора можно закреплять в 4 положениях с шагом в 90 градусов.