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Шлифмашина угловая Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A
4.0
1
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Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A
    Арт. Х12725325
    4.0
    1
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A

      Шлифмашина угловая Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725325
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A предназначена для шлифовки поверхностей, а также отрезания деталей небольшого диаметра. Данная модель отличается максимальной производительностью съёма и резки в своём классе на одном заряде аккумулятора. Корпус редуктора можно закреплять в 4 положениях с шагом в 90 градусов.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя. Для быстрой и безопасной замены оснастки предусмотрена функция блокировки шпинделя
        • Удобство работы продолжительное время. Для удобства ведения продолжительной по времени работы модель оснащена двухпозиционной клавишей включения
        • Надежный хват. Аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A оснащена дополнительной рукояткой для надежного хвата и удержания
        • Максимальная производительность съёма и резки в своём классе на одном заряде аккумулятора
        • Надёжный и устойчивый к нагрузкам четырехполюсный двигатель высокой мощности
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса
        • Аккумуляторы CoolPack с увеличенным сроком службы на 100 %
        • Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP): защита аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
        • Система Electronic Motor Protection (EMP) для защиты двигателя от перегрузки
        • Индикатор уровня заряда аккумулятора
        • Корпус редуктора переставляется с шагом в 90 градусов
        • Двухпозиционная дополнительная рукоятка
        • Устойчивый к проворачиванию защитный кожух