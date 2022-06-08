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Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-125 CI 0.601.79N.002
5.0
3
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-125 CI 0.601.79N.002
    Арт. О00000003449
    5.0
    3
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-125 CI 0.601.79N.002
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-125 CI 0.601.79N.002
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-125 CI 0.601.79N.002
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-125 CI 0.601.79N.002
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-125 CI 0.601.79N.002
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-125 CI 0.601.79N.002
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-125 CI 0.601.79N.002
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-125 CI 0.601.79N.002

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-125 CI 0.601.79N.002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000003449
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-125 CI 0.601.79N.002 оснащена мощным двигателем Чемпион, который имеет увеличенный крутящий момент. Защита от перегрузок и долговечные угольные щетки увеличивают рабочий ресурс шлифмашины.

        Преимущества

        • Низкая частота вращения - для бережной обработки высококачественной стали
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Антивибрационная дополнительная рукоятка - для комфортной работы
        • Корпус с мягкими накладками - для надежного удержания Bosch GWS 19-125 CI 0.601.79N.002
        • Оптимизированный отвод воздуха и улучшенная защита от пыли
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Система KickBack Stop - для защиты пользователя
        • Защита от непреднамеренного включения
        • Устойчивый к проворачиванию защитный кожух
        • Корпус редуктора переставляется с шагом 90°
        • Исключительно мощный двигатель «Чемпион» с увеличенным на 50 % крутящим моментом - для быстрой и эффективной работы
        • Двигатель с непосредственным охлаждением, защита от перегрузок и долговечные угольные щетки - для долгого срока службы инструмента