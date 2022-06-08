Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-125 CI 0.601.79N.002
Арт. О00000003449
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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- Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-125 CI 0.601.79N.002 оснащена мощным двигателем Чемпион, который имеет увеличенный крутящий момент. Защита от перегрузок и долговечные угольные щетки увеличивают рабочий ресурс шлифмашины.
Преимущества
- Низкая частота вращения - для бережной обработки высококачественной стали
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Антивибрационная дополнительная рукоятка - для комфортной работы
- Корпус с мягкими накладками - для надежного удержания Bosch GWS 19-125 CI 0.601.79N.002
- Оптимизированный отвод воздуха и улучшенная защита от пыли
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Система KickBack Stop - для защиты пользователя
- Защита от непреднамеренного включения
- Устойчивый к проворачиванию защитный кожух
- Корпус редуктора переставляется с шагом 90°
- Исключительно мощный двигатель «Чемпион» с увеличенным на 50 % крутящим моментом - для быстрой и эффективной работы
- Двигатель с непосредственным охлаждением, защита от перегрузок и долговечные угольные щетки - для долгого срока службы инструмента