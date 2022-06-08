Преимущества

Низкая частота вращения - для бережной обработки высококачественной стали

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Антивибрационная дополнительная рукоятка - для комфортной работы

Корпус с мягкими накладками - для надежного удержания Bosch GWS 19-125 CI 0.601.79N.002

Оптимизированный отвод воздуха и улучшенная защита от пыли

Плавный пуск - для работы без рывков

Система KickBack Stop - для защиты пользователя

Защита от непреднамеренного включения

Устойчивый к проворачиванию защитный кожух

Корпус редуктора переставляется с шагом 90°

Исключительно мощный двигатель «Чемпион» с увеличенным на 50 % крутящим моментом - для быстрой и эффективной работы

Двигатель с непосредственным охлаждением, защита от перегрузок и долговечные угольные щетки - для долгого срока службы инструмента

Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-125 CI 0.601.79N.002 оснащена мощным двигателем Чемпион, который имеет увеличенный крутящий момент. Защита от перегрузок и долговечные угольные щетки увеличивают рабочий ресурс шлифмашины.