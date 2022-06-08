Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-150 CI 0.601.79R.002

Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса

Прорезиненная рукоятка не дает руке соскользнуть

Плавный пуск - для включения Bosch GWS 19-150 CI Professional 0.601.79R.002 без рывков путем ограничения пускового момента

Кожух - для защиты пользователя от пыли и искр

Электронная система стабилизации количества оборотов

Во избежании случайных включений, модель оснащена кнопкой защиты от непреднамеренного запуска

Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-150 CI Professional 0.601.79R.002 используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов.Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя.Дополнительная рукоятка может быть установлена в двух положениях для удобства работы оператора.