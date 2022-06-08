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Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-150 CI 0.601.79R.002
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-150 CI 0.601.79R.002
    Арт. О00000003451
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-150 CI 0.601.79R.002
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-150 CI 0.601.79R.002
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-150 CI 0.601.79R.002
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-150 CI 0.601.79R.002

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-150 CI 0.601.79R.002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000003451
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9700
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-150 CI Professional 0.601.79R.002 используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов.
        Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя.
        Дополнительная рукоятка может быть установлена в двух положениях для удобства работы оператора.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса
        • Прорезиненная рукоятка не дает руке соскользнуть
        • Плавный пуск - для включения Bosch GWS 19-150 CI Professional 0.601.79R.002 без рывков путем ограничения пускового момента
        • Кожух - для защиты пользователя от пыли и искр
        • Электронная система стабилизации количества оборотов
        • Во избежании случайных включений, модель оснащена кнопкой защиты от непреднамеренного запуска