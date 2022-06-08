Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-150 CI 0.601.79R.002
Арт. О00000003451
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|9700
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-150 CI Professional 0.601.79R.002 используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов.
Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя.
Дополнительная рукоятка может быть установлена в двух положениях для удобства работы оператора.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса
- Прорезиненная рукоятка не дает руке соскользнуть
- Плавный пуск - для включения Bosch GWS 19-150 CI Professional 0.601.79R.002 без рывков путем ограничения пускового момента
- Кожух - для защиты пользователя от пыли и искр
- Электронная система стабилизации количества оборотов
- Во избежании случайных включений, модель оснащена кнопкой защиты от непреднамеренного запуска