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Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230H 0.601.850.107
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230H 0.601.850.107
    Арт. Х12725305
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230H 0.601.850.107
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230H 0.601.850.107
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230H 0.601.850.107
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230H 0.601.850.107
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230H 0.601.850.107
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230H 0.601.850.107
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230H 0.601.850.107
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230H 0.601.850.107
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230H 0.601.850.107
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230H 0.601.850.107
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230H 0.601.850.107
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230H 0.601.850.107

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230H 0.601.850.107

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725305
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230 H Professional 0.601.850.107 - представитель профессионального класса. Модель используется для шлифовки поверхностей и отрезания деталей небольшого диаметра. Инструмент отличается внушительным ресурсом и отлично подходит для ежедневной эксплуатации. Он одинаково хорошо справляется как с зачисткой сварных швов и различных профилей, так и с резкой арматуры, металлических пластин и стальных балок. При наличии системы пылеудаления также можно резать бетон и камень.

        Преимущества

        • Справляется с широким спектором задач по шлифованию и резке
        • Внушительный рабочий ресурс
        • Блокировка шпинделя для удобной и безопасной замены оснастки
        • Мощный двухкиловаттный двигатель для оптимальной производительности
        • Дополнительная рукоятка может быть установлена в трех положениях