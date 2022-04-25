Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230H 0.601.850.107
Арт. Х12725305
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230 H Professional 0.601.850.107 - представитель профессионального класса. Модель используется для шлифовки поверхностей и отрезания деталей небольшого диаметра. Инструмент отличается внушительным ресурсом и отлично подходит для ежедневной эксплуатации. Он одинаково хорошо справляется как с зачисткой сварных швов и различных профилей, так и с резкой арматуры, металлических пластин и стальных балок. При наличии системы пылеудаления также можно резать бетон и камень.
Преимущества
- Справляется с широким спектором задач по шлифованию и резке
- Внушительный рабочий ресурс
- Блокировка шпинделя для удобной и безопасной замены оснастки
- Мощный двухкиловаттный двигатель для оптимальной производительности
- Дополнительная рукоятка может быть установлена в трех положениях