Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230H 0.601.850.107

Преимущества

Справляется с широким спектором задач по шлифованию и резке

Внушительный рабочий ресурс

Блокировка шпинделя для удобной и безопасной замены оснастки

Мощный двухкиловаттный двигатель для оптимальной производительности

Дополнительная рукоятка может быть установлена в трех положениях

Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230 H Professional 0.601.850.107 - представитель профессионального класса. Модель используется для шлифовки поверхностей и отрезания деталей небольшого диаметра. Инструмент отличается внушительным ресурсом и отлично подходит для ежедневной эксплуатации. Он одинаково хорошо справляется как с зачисткой сварных швов и различных профилей, так и с резкой арматуры, металлических пластин и стальных балок. При наличии системы пылеудаления также можно резать бетон и камень.