Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180 LVI 0.601.890.D00
Арт. Х12725359
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Германия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|8500
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180 LVI 0.601.890.D00 предназначена для профессионального применения в демонтажных, строительных и ремонтных работах. Используется для шлифования грубых поверхностей, резания арматуры, труб и других изделий из твердых металлов, кирпича или бетона. Инструмент оснащен двигателем "Чемпион" мощностью 2200 В, надежно защищенным от пыли и перегрева. Боковая рукоятка с системой гашения вибрации делает инструмент удобным в использовании.
Преимущества
- Ограничитель пускового тока обеспечивает защиту от перегрузок
- Бронированная обмотка якоря - защита от пыли и загрязнений
- Мощный и надежный двигатель "Чемпион" на 2200 Вт - с защищенной обмоткой якоря от абразивных пылевых частиц, что повышает ресурс
- Защита от незапланированного включения - повышает безопасность работы после внезапного отключения электричесвта
- Система KickBack Stop - отключение инструмента при зажатии диска разрезанной трубой, профилем или при чрезмерном нажатии на диск
- Основная рукоятка оснащена системой контроля вибрации Vibration Control и мягкой накладкой для более комфортной работы