Преимущества

Ограничитель пускового тока обеспечивает защиту от перегрузок

Бронированная обмотка якоря - защита от пыли и загрязнений

Мощный и надежный двигатель "Чемпион" на 2200 Вт - с защищенной обмоткой якоря от абразивных пылевых частиц, что повышает ресурс

Защита от незапланированного включения - повышает безопасность работы после внезапного отключения электричесвта

Система KickBack Stop - отключение инструмента при зажатии диска разрезанной трубой, профилем или при чрезмерном нажатии на диск

Основная рукоятка оснащена системой контроля вибрации Vibration Control и мягкой накладкой для более комфортной работы

Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180 LVI 0.601.890.D00 предназначена для профессионального применения в демонтажных, строительных и ремонтных работах. Используется для шлифования грубых поверхностей, резания арматуры, труб и других изделий из твердых металлов, кирпича или бетона. Инструмент оснащен двигателем "Чемпион" мощностью 2200 В, надежно защищенным от пыли и перегрева. Боковая рукоятка с системой гашения вибрации делает инструмент удобным в использовании.