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Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180 LVI 0.601.890.D00
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180 LVI 0.601.890.D00
    Арт. Х12725359
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180 LVI 0.601.890.D00
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180 LVI 0.601.890.D00
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180 LVI 0.601.890.D00
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180 LVI 0.601.890.D00
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180 LVI 0.601.890.D00
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180 LVI 0.601.890.D00
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180 LVI 0.601.890.D00
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180 LVI 0.601.890.D00
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180 LVI 0.601.890.D00
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180 LVI 0.601.890.D00

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180 LVI 0.601.890.D00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725359
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180 LVI 0.601.890.D00 предназначена для профессионального применения в демонтажных, строительных и ремонтных работах. Используется для шлифования грубых поверхностей, резания арматуры, труб и других изделий из твердых металлов, кирпича или бетона. Инструмент оснащен двигателем "Чемпион" мощностью 2200 В, надежно защищенным от пыли и перегрева. Боковая рукоятка с системой гашения вибрации делает инструмент удобным в использовании.

        Преимущества

        • Ограничитель пускового тока обеспечивает защиту от перегрузок
        • Бронированная обмотка якоря - защита от пыли и загрязнений
        • Мощный и надежный двигатель "Чемпион" на 2200 Вт - с защищенной обмоткой якоря от абразивных пылевых частиц, что повышает ресурс
        • Защита от незапланированного включения - повышает безопасность работы после внезапного отключения электричесвта
        • Система KickBack Stop - отключение инструмента при зажатии диска разрезанной трубой, профилем или при чрезмерном нажатии на диск
        • Основная рукоятка оснащена системой контроля вибрации Vibration Control и мягкой накладкой для более комфортной работы