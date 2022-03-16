Преимущества

Двигатель "Чемпион" мощностью 2400 Вт - для большей производительности

Клавиша "Пуск" фиксируется в положении старт - для продолжительной работы инструментом

Пылезащитная конструкция дает возможность безопасной для инструмента работы с бетоном и камнем

Устройство можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции

Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 H 0.601.884.103 сконструирована для выполнения шлифовальных и отрезных операций. Благодаря пылезащитной конструкции машины, ее можно использовать для работы с бетоном и камнем. Захват инструмента возможен за две рукоятки, что более удобно для оператора.