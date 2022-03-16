Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 H 0.601.884.103
Арт. Х12725330
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 H 0.601.884.103 сконструирована для выполнения шлифовальных и отрезных операций. Благодаря пылезащитной конструкции машины, ее можно использовать для работы с бетоном и камнем. Захват инструмента возможен за две рукоятки, что более удобно для оператора.
Преимущества
- Двигатель "Чемпион" мощностью 2400 Вт - для большей производительности
- Клавиша "Пуск" фиксируется в положении старт - для продолжительной работы инструментом
- Пылезащитная конструкция дает возможность безопасной для инструмента работы с бетоном и камнем
- Устройство можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции