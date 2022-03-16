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Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 H 0.601.884.103
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 H 0.601.884.103
    Арт. Х12725330
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 H 0.601.884.103
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 H 0.601.884.103
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 H 0.601.884.103
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 H 0.601.884.103
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 H 0.601.884.103
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 H 0.601.884.103
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 H 0.601.884.103
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 H 0.601.884.103
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 H 0.601.884.103
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 H 0.601.884.103

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 H 0.601.884.103

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725330
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 H 0.601.884.103 сконструирована для выполнения шлифовальных и отрезных операций. Благодаря пылезащитной конструкции машины, ее можно использовать для работы с бетоном и камнем. Захват инструмента возможен за две рукоятки, что более удобно для оператора.

        Преимущества

        • Двигатель "Чемпион" мощностью 2400 Вт - для большей производительности
        • Клавиша "Пуск" фиксируется в положении старт - для продолжительной работы инструментом
        • Пылезащитная конструкция дает возможность безопасной для инструмента работы с бетоном и камнем
        • Устройство можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции