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Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230JH 0.601.884.203
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230JH 0.601.884.203
    Арт. Х12725294
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230JH 0.601.884.203
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230JH 0.601.884.203
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230JH 0.601.884.203
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230JH 0.601.884.203
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230JH 0.601.884.203
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230JH 0.601.884.203

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230JH 0.601.884.203

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725294
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JH 0.601.884.203 сконструирована для выполнения шлифовальных и отрезных операций. Благодаря пылезащитной системе машины, ее можно использовать для работы с бетоном и камнем. За счет системы плавного запуска, запуск устройства осуществляется без рывков.

        Преимущества

        • Двигатель "Чемпион" мощностью 2400 Вт - для большей производительности
        • Машина защищена от повторного запуска в случае внезапного отключения электроэнергии
        • Пылезащитная конструкция дает возможность безопасной для инструмента работы с бетоном и камнем
        • Устройство можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
        • Для удобства использования возможен поворот редукторной головы на 90 градусов (регулировка ключевая)
        • Для аккуратного начала работы и защиты системы электрообеспечения от перегрузок при включении, инструмент имеет плавный пуск