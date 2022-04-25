Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230JH 0.601.884.203
Арт. Х12725294
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JH 0.601.884.203 сконструирована для выполнения шлифовальных и отрезных операций. Благодаря пылезащитной системе машины, ее можно использовать для работы с бетоном и камнем. За счет системы плавного запуска, запуск устройства осуществляется без рывков.
Преимущества
- Двигатель "Чемпион" мощностью 2400 Вт - для большей производительности
- Машина защищена от повторного запуска в случае внезапного отключения электроэнергии
- Пылезащитная конструкция дает возможность безопасной для инструмента работы с бетоном и камнем
- Устройство можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
- Для удобства использования возможен поворот редукторной головы на 90 градусов (регулировка ключевая)
- Для аккуратного начала работы и защиты системы электрообеспечения от перегрузок при включении, инструмент имеет плавный пуск