Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230JH 0.601.884.203

Преимущества

Двигатель "Чемпион" мощностью 2400 Вт - для большей производительности

Машина защищена от повторного запуска в случае внезапного отключения электроэнергии

Пылезащитная конструкция дает возможность безопасной для инструмента работы с бетоном и камнем

Устройство можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции

Для удобства использования возможен поворот редукторной головы на 90 градусов (регулировка ключевая)

Для аккуратного начала работы и защиты системы электрообеспечения от перегрузок при включении, инструмент имеет плавный пуск

Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JH 0.601.884.203 сконструирована для выполнения шлифовальных и отрезных операций. Благодаря пылезащитной системе машины, ее можно использовать для работы с бетоном и камнем. За счет системы плавного запуска, запуск устройства осуществляется без рывков.