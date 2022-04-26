Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230LVI 0601893F00

Преимущества

Небольшой вес

Двигатель "Чемпион" мощностью 2400 Вт

Плавный пуск двигателя

Защита от непреднамеренного включения

Основная поворотная рукоятка оснащена системой контроля вибрации Vibration Control - для неутомительной работы

Ограничение пускового тока предохраняет инструмент от перегрузок

Система KickBack Stop распознает блокировку диска и отключает машину

Устойчивый к проворачиванию быстро переставляемый кожух защищает от осколков шлифкруга в случае его поломки

Защиту электродвигателя от острых частиц пыли обеспечивает бронированная обмотка якоря

Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 LVI 0.601.893.F00 предназначена для профессионального использования. Используется в строительстве и при демонтаже металлических конструкций. Мощность 2400 Вт позволяет производить такие сложные работы, как отрезка или шлифовка твердых металлов, бетона или кирпича. Шлифмашина комплектуется удобной антивибрационной боковой рукояткой, диском диаметром 230 мм и быстро переставляемым защитным кожухом. Эргономичный корпус делает инструмент удобным для работ в труднодоступных местах.