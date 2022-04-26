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Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230LVI 0601893F00
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230LVI 0601893F00
    Арт. X11821
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230LVI 0601893F00
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230LVI 0601893F00
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230LVI 0601893F00
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230LVI 0601893F00
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230LVI 0601893F00
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230LVI 0601893F00
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230LVI 0601893F00
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230LVI 0601893F00
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230LVI 0601893F00
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230LVI 0601893F00
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230LVI 0601893F00
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230LVI 0601893F00
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230LVI 0601893F00
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230LVI 0601893F00

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230LVI 0601893F00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X11821
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 LVI 0.601.893.F00 предназначена для профессионального использования. Используется в строительстве и при демонтаже металлических конструкций. Мощность 2400 Вт позволяет производить такие сложные работы, как отрезка или шлифовка твердых металлов, бетона или кирпича. Шлифмашина комплектуется удобной антивибрационной боковой рукояткой, диском диаметром 230 мм и быстро переставляемым защитным кожухом. Эргономичный корпус делает инструмент удобным для работ в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Двигатель "Чемпион" мощностью 2400 Вт
        • Плавный пуск двигателя
        • Защита от непреднамеренного включения
        • Основная поворотная рукоятка оснащена системой контроля вибрации Vibration Control - для неутомительной работы
        • Ограничение пускового тока предохраняет инструмент от перегрузок
        • Система KickBack Stop распознает блокировку диска и отключает машину
        • Устойчивый к проворачиванию быстро переставляемый кожух защищает от осколков шлифкруга в случае его поломки
        • Защиту электродвигателя от острых частиц пыли обеспечивает бронированная обмотка якоря