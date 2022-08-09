Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08Н

Преимущества

Комфортная работа при длительном использовании

Стойкость к интенсивным нагрузкам благодаря эффективной системе охлаждения

Простая замена рабочих инструментов

Комплектация производительным двигателем

Шлифмашина Bosch GWS 660 — многофункциональный электроинструмент, предназначенный для разрезания, крацевания, обдирки каменных и металлических материалов (без воды). Данная модель поставляется с диском размером 12,5 см. Угловая шлифмашина Bosch GWS 660 комплектуется высокомощным мотором 670 Вт. Электроинструментом удобно производить широкий перечень работ в ремонтном хозяйстве, строительстве, а также при демонтаже различных конструкций. Шлифовальная машина Bosch GWS 660 имеет высокие эксплуатационные характеристики. Для удобства использования предусмотрена дополнительная рукоятка, которую можно устанавливать с левой и с правой стороны. Защита оператора от внезапного разрушения рабочего диска обеспечивается с помощью защитного кожуха. Он надежно зафиксирован и не меняет своего положения.