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Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08Н
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08Н
    Арт. Х12725296
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08Н
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08Н
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08Н
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08Н
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08Н
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08Н
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08Н
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08Н
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08Н
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08Н

      Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08Н

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725296
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шлифмашина Bosch GWS 660 — многофункциональный электроинструмент, предназначенный для разрезания, крацевания, обдирки каменных и металлических материалов (без воды). Данная модель поставляется с диском размером 12,5 см. Угловая шлифмашина Bosch GWS 660 комплектуется высокомощным мотором 670 Вт. Электроинструментом удобно производить широкий перечень работ в ремонтном хозяйстве, строительстве, а также при демонтаже различных конструкций. Шлифовальная машина Bosch GWS 660 имеет высокие эксплуатационные характеристики. Для удобства использования предусмотрена дополнительная рукоятка, которую можно устанавливать с левой и с правой стороны. Защита оператора от внезапного разрушения рабочего диска обеспечивается с помощью защитного кожуха. Он надежно зафиксирован и не меняет своего положения.

        Преимущества

        • Комфортная работа при длительном использовании
        • Стойкость к интенсивным нагрузкам благодаря эффективной системе охлаждения
        • Простая замена рабочих инструментов
        • Комплектация производительным двигателем