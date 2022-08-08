Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08N + Подарок Отрезной круг 125*1мм 10 шт. 2.608.603.396

Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки;

Высокая производительность за счет легендарной платформы GWS 6;

Взрывобезопасный защитный кожух - для максимальной безопасности;

Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Bosch GWS 660 0.601.375.08N

BOSCH GWS 660 – это малая болгарка весом всего 1,5 кг, которая используется для шлифовки и зачистки металла, кирпича, силикатных материалов, камня или бетона. Инструмент широко используется хозяевами дачных участков или частных домов. Данный инструмент можно использовать и на крупном строительстве. Шлифмашина BOSCH GWS 660 оснащена двигателем мощностью 670 Вт, который позволяет развивать до 11000 об/мин. Болгарка GWS 660 рассчитана под диски диаметром 125 мм. Для более комфортного использования инструмента предусмотрена двухпозиционная рукоятка. Для простой и быстрой замены оснастки угловая шлифовальная машина BOSCH 0.601.375.08N имеет блокировку шпинделя. Для максимальной защиты шлифмашина оснащена усиленным кожухом. УШМ BOSCH GWS 660 по цене до 15% ниже, чем в розницу. Болгарка относится к среднему ценовому диапазону и подойдет под любой бюджет. GWS 660 купить с возможностью доставки по России вы можете в магазине «Бигам».