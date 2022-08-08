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Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08N + Подарок Отрезной круг 125*1мм 10 шт. 2.608.603.396
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08N + Подарок Отрезной круг 125*1мм 10 шт. 2.608.603.396
    Арт. Х12725454
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08N + Подарок Отрезной круг 125*1мм 10 шт. 2.608.603.396
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08N + Подарок Отрезной круг 125*1мм 10 шт. 2.608.603.396
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08N + Подарок Отрезной круг 125*1мм 10 шт. 2.608.603.396
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08N + Подарок Отрезной круг 125*1мм 10 шт. 2.608.603.396
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08N + Подарок Отрезной круг 125*1мм 10 шт. 2.608.603.396
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08N + Подарок Отрезной круг 125*1мм 10 шт. 2.608.603.396
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08N + Подарок Отрезной круг 125*1мм 10 шт. 2.608.603.396
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08N + Подарок Отрезной круг 125*1мм 10 шт. 2.608.603.396
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08N + Подарок Отрезной круг 125*1мм 10 шт. 2.608.603.396
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08N + Подарок Отрезной круг 125*1мм 10 шт. 2.608.603.396
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08N + Подарок Отрезной круг 125*1мм 10 шт. 2.608.603.396
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08N + Подарок Отрезной круг 125*1мм 10 шт. 2.608.603.396
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08N + Подарок Отрезной круг 125*1мм 10 шт. 2.608.603.396
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08N + Подарок Отрезной круг 125*1мм 10 шт. 2.608.603.396
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08N + Подарок Отрезной круг 125*1мм 10 шт. 2.608.603.396
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08N + Подарок Отрезной круг 125*1мм 10 шт. 2.608.603.396

      Шлифмашина угловая Bosch GWS 660 0.601.375.08N + Подарок Отрезной круг 125*1мм 10 шт. 2.608.603.396

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725454
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • BOSCH GWS 660 – это малая болгарка весом всего 1,5 кг, которая используется для шлифовки и зачистки металла, кирпича, силикатных материалов, камня или бетона. Инструмент широко используется хозяевами дачных участков или частных домов. Данный инструмент можно использовать и на крупном строительстве. Шлифмашина BOSCH GWS 660 оснащена двигателем мощностью 670 Вт, который позволяет развивать до 11000 об/мин. Болгарка GWS 660 рассчитана под диски диаметром 125 мм. Для более комфортного использования инструмента предусмотрена двухпозиционная рукоятка. Для простой и быстрой замены оснастки угловая шлифовальная машина BOSCH 0.601.375.08N имеет блокировку шпинделя. Для максимальной защиты шлифмашина оснащена усиленным кожухом. УШМ BOSCH GWS 660 по цене до 15% ниже, чем в розницу. Болгарка относится к среднему ценовому диапазону и подойдет под любой бюджет. GWS 660 купить с возможностью доставки по России вы можете в магазине «Бигам».

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки;
        • Высокая производительность за счет легендарной платформы GWS 6;
        • Взрывобезопасный защитный кожух - для максимальной безопасности;
        • Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Bosch GWS 660 0.601.375.08N