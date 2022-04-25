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Угловая шлифмашина Bosch GWS 7-115 0.601.388.101
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 7-115 0.601.388.101
    Арт. Х12725297
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 7-115 0.601.388.101
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 7-115 0.601.388.101
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 7-115 0.601.388.101
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 7-115 0.601.388.101
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 7-115 0.601.388.101
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 7-115 0.601.388.101
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 7-115 0.601.388.101
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 7-115 0.601.388.101
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 7-115 0.601.388.101
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 7-115 0.601.388.101

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 7-115 0.601.388.101

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12725297
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 7-115 0.601.388.101 предназначена для работ по зачистке, резке и обдирке бетона, кирпича или камня. Малый вес и компактность этого инструмента обеспечивают неутомительную работу с инструментом. Шлифмашина оснащена двигателем "Чемпион" мощностью 720 Вт и шлифовальным диском диаметром 115 мм.

        Преимущества

        • Устойчивый к проворачиванию защитный кожух - для защиты пользователя
        • Предохранительный выключатель Bosch - для безопасного включения инструмента
        • Малый вес и компактные габариты - для неутомительной работы
        • Двигатель "Чемпион" мощностью 720 Вт
        • Плоская головка редуктора делает работу в узких местах более комфортной