Преимущества

Устойчивый к проворачиванию защитный кожух - для защиты пользователя

Предохранительный выключатель Bosch - для безопасного включения инструмента

Малый вес и компактные габариты - для неутомительной работы

Двигатель "Чемпион" мощностью 720 Вт

Плоская головка редуктора делает работу в узких местах более комфортной

Угловая шлифмашина Bosch GWS 7-115 0.601.388.101 предназначена для работ по зачистке, резке и обдирке бетона, кирпича или камня. Малый вес и компактность этого инструмента обеспечивают неутомительную работу с инструментом. Шлифмашина оснащена двигателем "Чемпион" мощностью 720 Вт и шлифовальным диском диаметром 115 мм.