Угловая шлифмашина Bosch GWS 7-115 0.601.388.101
Арт. Х12725297
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 7-115 0.601.388.101 предназначена для работ по зачистке, резке и обдирке бетона, кирпича или камня. Малый вес и компактность этого инструмента обеспечивают неутомительную работу с инструментом. Шлифмашина оснащена двигателем "Чемпион" мощностью 720 Вт и шлифовальным диском диаметром 115 мм.
Преимущества
- Устойчивый к проворачиванию защитный кожух - для защиты пользователя
- Предохранительный выключатель Bosch - для безопасного включения инструмента
- Малый вес и компактные габариты - для неутомительной работы
- Двигатель "Чемпион" мощностью 720 Вт
- Плоская головка редуктора делает работу в узких местах более комфортной