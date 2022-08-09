Шлифмашина угловая Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R1
Арт. Х12725441
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Углошлифмашина Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R1 применяется на профессиональном уровне в строительстве и ремонтных работах, предназначена для шлифования, зачистки и резания металлических конструкций. Она оснащена современным двигателем, который обеспечивает высокий крутящий момент и отличную производительность. Дополнительная рукоятка способствует комфортной работе и может устанавливаться слева или справа.
Преимущества
- Современный двигатель - для высокой производительности
- Устойчивый к проворачиванию защитный кожух
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Пылезащищенный впуск воздуха и резьбовая головка с чехлом из х/б ткани
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для надежного удержания углошлифмашины Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R1