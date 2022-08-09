Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифмашина угловая Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R1
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R1
    Арт. Х12725441
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R1
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R1
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R1
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R1
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R1
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R1

      Шлифмашина угловая Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12725441
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Углошлифмашина Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R1 применяется на профессиональном уровне в строительстве и ремонтных работах, предназначена для шлифования, зачистки и резания металлических конструкций. Она оснащена современным двигателем, который обеспечивает высокий крутящий момент и отличную производительность. Дополнительная рукоятка способствует комфортной работе и может устанавливаться слева или справа.

        Преимущества

        • Современный двигатель - для высокой производительности
        • Устойчивый к проворачиванию защитный кожух
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Пылезащищенный впуск воздуха и резьбовая головка с чехлом из х/б ткани
        • Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для надежного удержания углошлифмашины Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R1