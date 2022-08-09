Шлифмашина угловая Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R1

Преимущества

Современный двигатель - для высокой производительности

Устойчивый к проворачиванию защитный кожух

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Пылезащищенный впуск воздуха и резьбовая головка с чехлом из х/б ткани

Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для надежного удержания углошлифмашины Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R1

Углошлифмашина Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R1 применяется на профессиональном уровне в строительстве и ремонтных работах, предназначена для шлифования, зачистки и резания металлических конструкций. Она оснащена современным двигателем, который обеспечивает высокий крутящий момент и отличную производительность. Дополнительная рукоятка способствует комфортной работе и может устанавливаться слева или справа.