Преимущества

Новая серия двигателей - для высокой производительности и высокого крутящего момента

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Защитный кожух устойчив к проворачиванию

Высокая стойкость к перегрузкам

Два режима работы при высоких перегрузках

Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы угловой шлифмашиной Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R3

Защита от самопроизвольного включения

Угловая шлифмашина Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R3 оснащен новым двигателем, который обеспечивает высокую производительность и высокий крутящий момент. Благодаря блокировке шпинделя, можно быстро, удобно и безопасно заменить расходный материал. Рукоятка с мягкой накладкой способствует комфортному рабочему процессу. Модель устойчива к перегрузкам.