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Угловая шлифмашина Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R3
4.7
3
6 290 ₽
7 380 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R3
    Арт. Х12725488
    4.7
    3
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R3
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R3
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R3
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R3
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R3
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R3
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R3
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R3
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R3
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R3

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R3

      • -1 090 ₽
      6 290 ₽
      7 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725488
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      • -1 090 ₽
      6 290 ₽
      7 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R3 оснащен новым двигателем, который обеспечивает высокую производительность и высокий крутящий момент. Благодаря блокировке шпинделя, можно быстро, удобно и безопасно заменить расходный материал. Рукоятка с мягкой накладкой способствует комфортному рабочему процессу. Модель устойчива к перегрузкам.

        Преимущества

        • Новая серия двигателей - для высокой производительности и высокого крутящего момента
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Защитный кожух устойчив к проворачиванию
        • Высокая стойкость к перегрузкам
        • Два режима работы при высоких перегрузках
        • Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы угловой шлифмашиной Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R3
        • Защита от самопроизвольного включения