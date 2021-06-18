Угловая шлифмашина Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R3
Арт. Х12725488
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Германия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|11000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
С этим товаром смотрят
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R3 оснащен новым двигателем, который обеспечивает высокую производительность и высокий крутящий момент. Благодаря блокировке шпинделя, можно быстро, удобно и безопасно заменить расходный материал. Рукоятка с мягкой накладкой способствует комфортному рабочему процессу. Модель устойчива к перегрузкам.
Преимущества
- Новая серия двигателей - для высокой производительности и высокого крутящего момента
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Защитный кожух устойчив к проворачиванию
- Высокая стойкость к перегрузкам
- Два режима работы при высоких перегрузках
- Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортной работы угловой шлифмашиной Bosch GWS 750-125 0.601.394.0R3
- Защита от самопроизвольного включения