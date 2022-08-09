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Шлифмашина угловая Bosch GWS 850C + 2 алмазных диска 0.601.377.79A
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 850C + 2 алмазных диска 0.601.377.79A
    Арт. Х12725517
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 850C + 2 алмазных диска 0.601.377.79A
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 850C + 2 алмазных диска 0.601.377.79A
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 850C + 2 алмазных диска 0.601.377.79A
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 850C + 2 алмазных диска 0.601.377.79A
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 850C + 2 алмазных диска 0.601.377.79A
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 850C + 2 алмазных диска 0.601.377.79A
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 850C + 2 алмазных диска 0.601.377.79A
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 850C + 2 алмазных диска 0.601.377.79A
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 850C + 2 алмазных диска 0.601.377.79A
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 850C + 2 алмазных диска 0.601.377.79A
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 850C + 2 алмазных диска 0.601.377.79A
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 850C + 2 алмазных диска 0.601.377.79A
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 850C + 2 алмазных диска 0.601.377.79A
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 850C + 2 алмазных диска 0.601.377.79A

      Шлифмашина угловая Bosch GWS 850C + 2 алмазных диска 0.601.377.79A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725517
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 850C обладает небольшими размерами и высокими функциональными возможностями. Она применяется для шлифования и зачистки деталей из металла и прочих материалов, а так же для резания. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. Функция плавного пуска делает работу более точной и комфортной. В комплект входят 2 алмазных диска, что позволяет незамедлительно приступать к работе.

        Преимущества

        • Безопасность. Защитный кожух уберегает пользователя от летящей абразивной стружки и минимизирует риск травматизма даже при полном разрушении диска
        • Воздушное охлаждение. Вентиляционные отверстия оптимально распределяют поток нагретого воздуха в инструменте, значительно продлевая его работу
        • Надежность. Металлическое покрытие редуктора обеспечивает надежную защиту шлифмашины от механических воздействий и высоких температур
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Плавный пуск позволяет мягко начать работу с инструментом
        • Константная электроника поддерживает постоянное количество оборотов даже под нагрузкой
        • Дополнительная рукоятка - для надежного удержания Bosch GWS 850C
        • 2 алмазных диска в комплекте