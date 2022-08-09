Шлифмашина угловая Bosch GWS 850C + 2 алмазных диска 0.601.377.79A
Арт. Х12725517
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 850C обладает небольшими размерами и высокими функциональными возможностями. Она применяется для шлифования и зачистки деталей из металла и прочих материалов, а так же для резания. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. Функция плавного пуска делает работу более точной и комфортной. В комплект входят 2 алмазных диска, что позволяет незамедлительно приступать к работе.
Преимущества
- Безопасность. Защитный кожух уберегает пользователя от летящей абразивной стружки и минимизирует риск травматизма даже при полном разрушении диска
- Воздушное охлаждение. Вентиляционные отверстия оптимально распределяют поток нагретого воздуха в инструменте, значительно продлевая его работу
- Надежность. Металлическое покрытие редуктора обеспечивает надежную защиту шлифмашины от механических воздействий и высоких температур
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Плавный пуск позволяет мягко начать работу с инструментом
- Константная электроника поддерживает постоянное количество оборотов даже под нагрузкой
- Дополнительная рукоятка - для надежного удержания Bosch GWS 850C
- 2 алмазных диска в комплекте