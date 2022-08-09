Шлифмашина угловая Bosch GWS 850C + 2 алмазных диска 0.601.377.79A

Преимущества

Безопасность. Защитный кожух уберегает пользователя от летящей абразивной стружки и минимизирует риск травматизма даже при полном разрушении диска

Воздушное охлаждение. Вентиляционные отверстия оптимально распределяют поток нагретого воздуха в инструменте, значительно продлевая его работу

Надежность. Металлическое покрытие редуктора обеспечивает надежную защиту шлифмашины от механических воздействий и высоких температур

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Плавный пуск позволяет мягко начать работу с инструментом

Константная электроника поддерживает постоянное количество оборотов даже под нагрузкой

Дополнительная рукоятка - для надежного удержания Bosch GWS 850C

2 алмазных диска в комплекте

Угловая шлифмашина Bosch GWS 850C обладает небольшими размерами и высокими функциональными возможностями. Она применяется для шлифования и зачистки деталей из металла и прочих материалов, а так же для резания. Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя. Функция плавного пуска делает работу более точной и комфортной. В комплект входят 2 алмазных диска, что позволяет незамедлительно приступать к работе.