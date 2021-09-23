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Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022
3.8
5
5 150 ₽
6 300 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022
    Арт. О00000003933
    3.8
    5
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022

      • -1 150 ₽
      5 150 ₽
      6 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003933
      3.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      • -1 150 ₽
      5 150 ₽
      6 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022 предназначена для профессиональных работ.
        Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом. Установить ее можно слева или справа, в зависимости от предпочтения оператора.
        Кожух защищает пользователя от искр и пыли.

        Преимущества

        • Мощный двигатель - для высокой производительности
        • Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
        • Защитный кожух устойчив к проворачиванию
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания Bosch GWS 9-125 0.601.396.022
        • Максимально компактный корпус двигателя - для удобства работы в труднодоступных местах
        • Косозубые шестерни - для долгого срока службы и низкого уровня шума
        • Усовершенствованная система внутреннего отвода воздуха - для улучшенной защиты от пыли