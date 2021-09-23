Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022

Преимущества

Мощный двигатель - для высокой производительности

Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя

Защитный кожух устойчив к проворачиванию

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания Bosch GWS 9-125 0.601.396.022

Максимально компактный корпус двигателя - для удобства работы в труднодоступных местах

Косозубые шестерни - для долгого срока службы и низкого уровня шума

Усовершенствованная система внутреннего отвода воздуха - для улучшенной защиты от пыли

Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022 предназначена для профессиональных работ.Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом. Установить ее можно слева или справа, в зависимости от предпочтения оператора.Кожух защищает пользователя от искр и пыли.