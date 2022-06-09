Преимущества

Мощный двигатель - для высокой производительности

Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя

Защитный кожух устойчив к проворачиванию

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Bosch GWS 9-125 0.601.791.0R0

Долговечные угольные щетки

Корпус редуктора переставляется с шагом в 90 градусов

Защита от самопроизвольного включения

Система Click & Clean обеспечивает хороший обзор рабочей зоны, вредная пыль мгновенно удаляется

Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.791.0R0 оснащена мощным двигателем, который обеспечивает высокую производительность. Инструментом просто управлять благодаря удобному ползунковому переключателю. Кожух, устойчивый к проворачиванию, защищает пользователя от искр и пыли, а также создает безопасность при разрушении диска. Дополнительная рукоятка помогает лучше удерживать инструмент.