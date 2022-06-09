Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.791.0R0
Арт. Х12725298
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.791.0R0 оснащена мощным двигателем, который обеспечивает высокую производительность. Инструментом просто управлять благодаря удобному ползунковому переключателю. Кожух, устойчивый к проворачиванию, защищает пользователя от искр и пыли, а также создает безопасность при разрушении диска. Дополнительная рукоятка помогает лучше удерживать инструмент.
Преимущества
- Мощный двигатель - для высокой производительности
- Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
- Защитный кожух устойчив к проворачиванию
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Bosch GWS 9-125 0.601.791.0R0
- Долговечные угольные щетки
- Корпус редуктора переставляется с шагом в 90 градусов
- Защита от самопроизвольного включения
- Система Click & Clean обеспечивает хороший обзор рабочей зоны, вредная пыль мгновенно удаляется