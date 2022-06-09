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Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.791.0R0
5.0
3
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.791.0R0
    Арт. Х12725298
    5.0
    3
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.791.0R0

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.791.0R0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725298
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125 0.601.791.0R0 оснащена мощным двигателем, который обеспечивает высокую производительность. Инструментом просто управлять благодаря удобному ползунковому переключателю. Кожух, устойчивый к проворачиванию, защищает пользователя от искр и пыли, а также создает безопасность при разрушении диска. Дополнительная рукоятка помогает лучше удерживать инструмент.

        Преимущества

        • Мощный двигатель - для высокой производительности
        • Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
        • Защитный кожух устойчив к проворачиванию
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Bosch GWS 9-125 0.601.791.0R0
        • Долговечные угольные щетки
        • Корпус редуктора переставляется с шагом в 90 градусов
        • Защита от самопроизвольного включения
        • Система Click & Clean обеспечивает хороший обзор рабочей зоны, вредная пыль мгновенно удаляется