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Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122
4.7
7
6 390 ₽
7 910 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122
    Арт. О00000003934
    4.7
    7
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122

      • -1 520 ₽
      6 390 ₽
      7 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Арт. О00000003934
      4.7
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      • -1 520 ₽
      6 390 ₽
      7 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт

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      Нет в наличии
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      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122 предназначена для профессиональных работ.
        Функция блокировки шпинделя позволяет безопасно производить замену оснастки.
        Двухпозиционная боковая рукоятка машины обеспечивает точность и удобство при работе.

        Преимущества

        • Мощный двигатель - для высокой производительности
        • Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
        • Защитный кожух устойчив к проворачиванию
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания Bosch GWS 9-125 S 0.601.396.122
        • Максимально компактный корпус двигателя - для удобства работы в труднодоступных местах
        • Косозубые шестерни - для долгого срока службы и низкого уровня шума
        • Усовершенствованная система внутреннего отвода воздуха - для улучшенной защиты от пыли