Преимущества

Мощный двигатель - для высокой производительности

Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя

Защитный кожух устойчив к проворачиванию

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания Bosch GWS 9-125 S 0.601.396.122

Максимально компактный корпус двигателя - для удобства работы в труднодоступных местах

Косозубые шестерни - для долгого срока службы и низкого уровня шума

Усовершенствованная система внутреннего отвода воздуха - для улучшенной защиты от пыли

Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122 предназначена для профессиональных работ.Функция блокировки шпинделя позволяет безопасно производить замену оснастки.Двухпозиционная боковая рукоятка машины обеспечивает точность и удобство при работе.