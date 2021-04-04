Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122
Арт. О00000003934
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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- Угловая шлифмашина Bosch GWS 9-125S 0.601.396.122 предназначена для профессиональных работ.
Функция блокировки шпинделя позволяет безопасно производить замену оснастки.
Двухпозиционная боковая рукоятка машины обеспечивает точность и удобство при работе.
Преимущества
- Мощный двигатель - для высокой производительности
- Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
- Защитный кожух устойчив к проворачиванию
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания Bosch GWS 9-125 S 0.601.396.122
- Максимально компактный корпус двигателя - для удобства работы в труднодоступных местах
- Косозубые шестерни - для долгого срока службы и низкого уровня шума
- Усовершенствованная система внутреннего отвода воздуха - для улучшенной защиты от пыли