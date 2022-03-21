Преимущества

Высокомощный двигатель для оптимальной производительности

Быстросъемный защитный кожух

Металлический корпус редуктора для лучшего отвода тепла и более точной посадки внутренних узлов

Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждения двигателя

Эргономичная форма корпуса для более удобного хвата

Дополнительную рукоятку можно установить справа или слева

Безинструментальная регулировка защитного кожуха

Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720 предназначена для шлифовки поверхностей, а также небольших отрезных работ. Мощный 850-ваттный двигатель позволяет выполнять достаточно нагруженные работы. Регулировка защитного кожуха может быть осуществлена безынструментальным способом, что очень удобно. Также стоит отметить наличие запатентованной системы Dust Protection от Bosch, благодаря которой предотвращается забивание пыли в шарикоподшипники. Таким образом значительно увеличивается рабочий ресурс инструмента.