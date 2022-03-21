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Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720
    Арт. Х12725331
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720
    Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720
    Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720
    Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720
    Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720
    Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720
    Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720
    Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720
      Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720
      Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720
      Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720
      Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720
      Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720
      Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720
      Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720
      Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720

      Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12725331
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		12000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Bosch PWS 850-125 0.603.3A2.720 предназначена для шлифовки поверхностей, а также небольших отрезных работ. Мощный 850-ваттный двигатель позволяет выполнять достаточно нагруженные работы. Регулировка защитного кожуха может быть осуществлена безынструментальным способом, что очень удобно. Также стоит отметить наличие запатентованной системы Dust Protection от Bosch, благодаря которой предотвращается забивание пыли в шарикоподшипники. Таким образом значительно увеличивается рабочий ресурс инструмента.

        Преимущества

        • Высокомощный двигатель для оптимальной производительности
        • Быстросъемный защитный кожух
        • Металлический корпус редуктора для лучшего отвода тепла и более точной посадки внутренних узлов
        • Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждения двигателя
        • Эргономичная форма корпуса для более удобного хвата
        • Дополнительную рукоятку можно установить справа или слева
        • Безинструментальная регулировка защитного кожуха