Шлифмашина угловая DeWalt D28113

Преимущества

Низкий уровень вибрации. Комфортную работу с угловой шлифмашиной DeWalt D 28113 обеспечивает боковая рукоятка, снижающая уровень вибрации

Охлаждение. Надежная работа инструмента обеспечивается за счет специальных вентиляционных отверстий

Долговечность. Корпус редуктора из высокопрочного металла обеспечивает долговечность и надежность работы инструмента

Защита двигателя от пыли за счет эпоксидного покрытия обмотки

Компактный дизайн и хорошая балансировка

Жесткая конструкция щеткодержателя

Новая конструкция фланцев предотвращает заклинивание диска

Обмотки статора с прямыми выводами увеличивают надежность инструмента

Легкий доступ к щеткам

Блокировка шпинделя - для быстрой замены диска

Автоматическое отключение щеток при износе защищает якорь от повреждений

Установка защитного кожуха без ключа

Низкопрофильный корпус редуктора для работы в труднодоступных местах

Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты ее от повреждения

Угловая шлифмашина DeWalt D 28113 применяется в строительно-отделочных работах для шлифования и резки твердых материалов. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 900 Вт, диском диаметром до 115 мм и антивибрационной боковой рукояткой, обеспечивающей комфортную работу. Инструмент имеет компактные габариты и малый вес, что делает его удобным и простым в использовании.