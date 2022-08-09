Шлифмашина угловая DeWalt D28113
Арт. Х11487
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина DeWalt D 28113 применяется в строительно-отделочных работах для шлифования и резки твердых материалов. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 900 Вт, диском диаметром до 115 мм и антивибрационной боковой рукояткой, обеспечивающей комфортную работу. Инструмент имеет компактные габариты и малый вес, что делает его удобным и простым в использовании.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации. Комфортную работу с угловой шлифмашиной DeWalt D 28113 обеспечивает боковая рукоятка, снижающая уровень вибрации
- Охлаждение. Надежная работа инструмента обеспечивается за счет специальных вентиляционных отверстий
- Долговечность. Корпус редуктора из высокопрочного металла обеспечивает долговечность и надежность работы инструмента
- Защита двигателя от пыли за счет эпоксидного покрытия обмотки
- Компактный дизайн и хорошая балансировка
- Жесткая конструкция щеткодержателя
- Новая конструкция фланцев предотвращает заклинивание диска
- Обмотки статора с прямыми выводами увеличивают надежность инструмента
- Легкий доступ к щеткам
- Блокировка шпинделя - для быстрой замены диска
- Автоматическое отключение щеток при износе защищает якорь от повреждений
- Установка защитного кожуха без ключа
- Низкопрофильный корпус редуктора для работы в труднодоступных местах
- Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты ее от повреждения