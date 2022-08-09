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Шлифмашина угловая DeWalt D28113
3.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая DeWalt D28113
    Арт. Х11487
    3.0
    1
    Шлифмашина угловая DeWalt D28113

      Шлифмашина угловая DeWalt D28113

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11487
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt D 28113 применяется в строительно-отделочных работах для шлифования и резки твердых материалов. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 900 Вт, диском диаметром до 115 мм и антивибрационной боковой рукояткой, обеспечивающей комфортную работу. Инструмент имеет компактные габариты и малый вес, что делает его удобным и простым в использовании.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации. Комфортную работу с угловой шлифмашиной DeWalt D 28113 обеспечивает боковая рукоятка, снижающая уровень вибрации
        • Охлаждение. Надежная работа инструмента обеспечивается за счет специальных вентиляционных отверстий
        • Долговечность. Корпус редуктора из высокопрочного металла обеспечивает долговечность и надежность работы инструмента
        • Защита двигателя от пыли за счет эпоксидного покрытия обмотки
        • Компактный дизайн и хорошая балансировка
        • Жесткая конструкция щеткодержателя
        • Новая конструкция фланцев предотвращает заклинивание диска
        • Обмотки статора с прямыми выводами увеличивают надежность инструмента
        • Легкий доступ к щеткам
        • Блокировка шпинделя - для быстрой замены диска
        • Автоматическое отключение щеток при износе защищает якорь от повреждений
        • Установка защитного кожуха без ключа
        • Низкопрофильный корпус редуктора для работы в труднодоступных местах
        • Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты ее от повреждения