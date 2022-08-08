Шлифмашина угловая DeWalt D 28132C
Арт. Х11703
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина DeWalt D 28132C предназначена для шлифования, обдирки и резки изделий из твердых металлов. Антивибрационная рукоятка делает продолжительную работу с инструментом более комфортной. Удобная форма корпуса редуктора обеспечивает удобную работу в труднодоступных местах. Надежный двигатель мощностью 1200 Вт обеспечивает эффективную работу с камнем, металлом, кирпичом или бетоном.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныDeWalt D 28132C снижает уровень вибрации и обеспечивает надежное и комфортное удержание инструмента
- Охлаждение. Для защиты двигателя от перегрева на корпусе инструмента есть вентиляционные отверстия в самых нагреваемых зонах
- Долговечность. Надежность и долговечность инструмента обеспечивается за счет металлического корпуса редуктора
- Регулировка защитного кожуха не требует использования дополнительных инструментов
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм увеличивают срок службы инструмента
- Низкопрофильный корпус редуктора - для удобства работы в узких местах
- Система пылеудаления предотвращает абразивный износ и повреждение изоляции
- Защитный кожух устанавливается без применения специальных инструментов
- Защита двигателя от пыли - для долгого срока его службы
- Новая конструкция фланцев предотвращает заклинивание диска
- Жесткая конструкция щеткодержателя
- Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты ее от повреждения во время работы
- Автоматическое отключение щеток при износе