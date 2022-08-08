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Шлифмашина угловая DeWalt D 28132C
4.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28132C
    Арт. Х11703
    4.0
    1
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28132C
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28132C
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28132C
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28132C
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28132C
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28132C
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28132C
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28132C
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28132C
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28132C

      Шлифмашина угловая DeWalt D 28132C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11703
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt D 28132C предназначена для шлифования, обдирки и резки изделий из твердых металлов. Антивибрационная рукоятка делает продолжительную работу с инструментом более комфортной. Удобная форма корпуса редуктора обеспечивает удобную работу в труднодоступных местах. Надежный двигатель мощностью 1200 Вт обеспечивает эффективную работу с камнем, металлом, кирпичом или бетоном.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныDeWalt D 28132C снижает уровень вибрации и обеспечивает надежное и комфортное удержание инструмента
        • Охлаждение. Для защиты двигателя от перегрева на корпусе инструмента есть вентиляционные отверстия в самых нагреваемых зонах
        • Долговечность. Надежность и долговечность инструмента обеспечивается за счет металлического корпуса редуктора
        • Регулировка защитного кожуха не требует использования дополнительных инструментов
        • Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм увеличивают срок службы инструмента
        • Низкопрофильный корпус редуктора - для удобства работы в узких местах
        • Система пылеудаления предотвращает абразивный износ и повреждение изоляции
        • Защитный кожух устанавливается без применения специальных инструментов
        • Защита двигателя от пыли - для долгого срока его службы
        • Новая конструкция фланцев предотвращает заклинивание диска
        • Жесткая конструкция щеткодержателя
        • Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты ее от повреждения во время работы
        • Автоматическое отключение щеток при износе