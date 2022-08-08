Шлифмашина угловая DeWalt D 28132C

Преимущества

Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныDeWalt D 28132C снижает уровень вибрации и обеспечивает надежное и комфортное удержание инструмента

Охлаждение. Для защиты двигателя от перегрева на корпусе инструмента есть вентиляционные отверстия в самых нагреваемых зонах

Долговечность. Надежность и долговечность инструмента обеспечивается за счет металлического корпуса редуктора

Регулировка защитного кожуха не требует использования дополнительных инструментов

Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм увеличивают срок службы инструмента

Низкопрофильный корпус редуктора - для удобства работы в узких местах

Система пылеудаления предотвращает абразивный износ и повреждение изоляции

Защитный кожух устанавливается без применения специальных инструментов

Защита двигателя от пыли - для долгого срока его службы

Новая конструкция фланцев предотвращает заклинивание диска

Жесткая конструкция щеткодержателя

Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты ее от повреждения во время работы

Автоматическое отключение щеток при износе

Угловая шлифмашина DeWalt D 28132C предназначена для шлифования, обдирки и резки изделий из твердых металлов. Антивибрационная рукоятка делает продолжительную работу с инструментом более комфортной. Удобная форма корпуса редуктора обеспечивает удобную работу в труднодоступных местах. Надежный двигатель мощностью 1200 Вт обеспечивает эффективную работу с камнем, металлом, кирпичом или бетоном.