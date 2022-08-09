Шлифмашина угловая DeWalt D 28133
Арт. Х11474
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина DeWalt D 28133 применяется для выполнения сложных шлифовальных, обдирочных и отрезных работ с твердым металлом, бетоном, камнем и кирпичом. Инструмент используется в строительно-ремонтных и демонтажных работах. Мощность двигателя 1100 Вт обеспечивает надежную и эффективную работу инструмента. Рабочий элемент - диск диаметром до 125 мм. Антивибрационная боковая рукоятка обеспечивает комфортную работу с инструментом.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныDeWalt D 28133 снижает уровень вибрации и обеспечивает комфортную работу с инструментом
- Долговечность. Металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы инструмента
- Надежное удержание. Удобная форма основной рукоятки обеспечивает надежное и комфортное удержание инструмента при длительной работе
- Охлаждение. Вентиляционные отверстия в самых нагреваемых зонах обеспечивают оптимальное охлаждение рабочих элементов шлифмашины
- Надежный двигатель мощностью 1100 Вт
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм увеличивают срок службы инструмента
- Защита от перегрева
- Муфта предохраняет пользователя от удара при заклинивании диска
- Выключатель с предохранением от случайного пуска
- Защитный кожух устанавливается и регулируется без ключа
- Автоматическое отключение угольных щеток при износе
- Низкопрофильный корпус редуктора - для работы в узких местах
- Жесткая конструкция щеткодержателя
- Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты ее от повреждения во время работы
- Система пылеудаления предотвращает абразивный износ и повреждение изоляции
- Блокировка шпинделя - для быстрой замены дисков