Шлифмашина угловая DeWalt D 28133

Преимущества

Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныDeWalt D 28133 снижает уровень вибрации и обеспечивает комфортную работу с инструментом

Долговечность. Металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы инструмента

Надежное удержание. Удобная форма основной рукоятки обеспечивает надежное и комфортное удержание инструмента при длительной работе

Охлаждение. Вентиляционные отверстия в самых нагреваемых зонах обеспечивают оптимальное охлаждение рабочих элементов шлифмашины

Надежный двигатель мощностью 1100 Вт

Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм увеличивают срок службы инструмента

Защита от перегрева

Муфта предохраняет пользователя от удара при заклинивании диска

Выключатель с предохранением от случайного пуска

Защитный кожух устанавливается и регулируется без ключа

Автоматическое отключение угольных щеток при износе

Низкопрофильный корпус редуктора - для работы в узких местах

Жесткая конструкция щеткодержателя

Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты ее от повреждения во время работы

Система пылеудаления предотвращает абразивный износ и повреждение изоляции

Блокировка шпинделя - для быстрой замены дисков

Угловая шлифмашина DeWalt D 28133 применяется для выполнения сложных шлифовальных, обдирочных и отрезных работ с твердым металлом, бетоном, камнем и кирпичом. Инструмент используется в строительно-ремонтных и демонтажных работах. Мощность двигателя 1100 Вт обеспечивает надежную и эффективную работу инструмента. Рабочий элемент - диск диаметром до 125 мм. Антивибрационная боковая рукоятка обеспечивает комфортную работу с инструментом.