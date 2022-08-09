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Шлифмашина угловая DeWalt D 28133
4.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28133
    Арт. Х11474
    4.0
    1
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28133
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28133
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28133
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28133
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28133
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28133
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28133
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28133
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28133
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28133
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28133
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28133

      Шлифмашина угловая DeWalt D 28133

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11474
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt D 28133 применяется для выполнения сложных шлифовальных, обдирочных и отрезных работ с твердым металлом, бетоном, камнем и кирпичом. Инструмент используется в строительно-ремонтных и демонтажных работах. Мощность двигателя 1100 Вт обеспечивает надежную и эффективную работу инструмента. Рабочий элемент - диск диаметром до 125 мм. Антивибрационная боковая рукоятка обеспечивает комфортную работу с инструментом.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныDeWalt D 28133 снижает уровень вибрации и обеспечивает комфортную работу с инструментом
        • Долговечность. Металлический корпус редуктора обеспечивает долгий срок службы инструмента
        • Надежное удержание. Удобная форма основной рукоятки обеспечивает надежное и комфортное удержание инструмента при длительной работе
        • Охлаждение. Вентиляционные отверстия в самых нагреваемых зонах обеспечивают оптимальное охлаждение рабочих элементов шлифмашины
        • Надежный двигатель мощностью 1100 Вт
        • Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм увеличивают срок службы инструмента
        • Защита от перегрева
        • Муфта предохраняет пользователя от удара при заклинивании диска
        • Выключатель с предохранением от случайного пуска
        • Защитный кожух устанавливается и регулируется без ключа
        • Автоматическое отключение угольных щеток при износе
        • Низкопрофильный корпус редуктора - для работы в узких местах
        • Жесткая конструкция щеткодержателя
        • Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты ее от повреждения во время работы
        • Система пылеудаления предотвращает абразивный износ и повреждение изоляции
        • Блокировка шпинделя - для быстрой замены дисков