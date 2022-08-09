Шлифмашина угловая DeWalt D 28137
Арт. Х11289
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина DeWalt D 28137 используется для шлифовальных, отрезных, зачистных, обдирочных работ с металлом, бетоном и кирпичом. Малый вес и компактные габариты делают инструмент удобным и простым в использовании. Устойчивость к перегрузкам обеспечивает автоматическая защита.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка, понижающая уровень вибрации, делает работу с угловой шлифмашиной DeWalt D 28137 более удобной и точной
- Удобство работы. Низкопрофильный корпус редуктора делает работу в труднодоступных местах более удобной
- Надежное удержание. Надежный хват и комфортное удержание инструмента обеспечивается за счет удобной формы основной рукоятки
- Охлаждение. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение двигателя для надежности и долговечности его работы
- Электронная регулировка оборотов позволяет выбрать оптимальный режим работы
- Автоматическое отключение щеток при износе
- Выключатель с предохранением от незапланированного пуска
- Защита двигателя от пыли
- Обмотки статора с прямыми выводами увеличивают надежность инструмента
- Система пылеудаления предупреждает абразивный износ и повреждение изоляции
- Устанавливаемый без ключа защитный кожух
- Защита от перегрузок
- Легкий доступ к щеткам
- Система контроля вибрации AVC - для неутомительной работы
- Противовес снижает уровень вибрации, делая работу более удобной
- Защитная муфта предохраняет оператора от удара при заклинивании диска