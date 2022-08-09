Шлифмашина угловая DeWalt D 28137

Преимущества

Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка, понижающая уровень вибрации, делает работу с угловой шлифмашиной DeWalt D 28137 более удобной и точной

Удобство работы. Низкопрофильный корпус редуктора делает работу в труднодоступных местах более удобной

Надежное удержание. Надежный хват и комфортное удержание инструмента обеспечивается за счет удобной формы основной рукоятки

Охлаждение. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение двигателя для надежности и долговечности его работы

Электронная регулировка оборотов позволяет выбрать оптимальный режим работы

Автоматическое отключение щеток при износе

Выключатель с предохранением от незапланированного пуска

Защита двигателя от пыли

Обмотки статора с прямыми выводами увеличивают надежность инструмента

Система пылеудаления предупреждает абразивный износ и повреждение изоляции

Устанавливаемый без ключа защитный кожух

Защита от перегрузок

Легкий доступ к щеткам

Система контроля вибрации AVC - для неутомительной работы

Противовес снижает уровень вибрации, делая работу более удобной

Защитная муфта предохраняет оператора от удара при заклинивании диска

Угловая шлифмашина DeWalt D 28137 используется для шлифовальных, отрезных, зачистных, обдирочных работ с металлом, бетоном и кирпичом. Малый вес и компактные габариты делают инструмент удобным и простым в использовании. Устойчивость к перегрузкам обеспечивает автоматическая защита.