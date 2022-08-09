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Шлифмашина угловая DeWalt D 28137
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28137
    Арт. Х11289
    5.0
    2
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28137
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28137
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28137
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28137
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28137
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28137
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28137
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28137
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28137
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28137

      Шлифмашина угловая DeWalt D 28137

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11289
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt D 28137 используется для шлифовальных, отрезных, зачистных, обдирочных работ с металлом, бетоном и кирпичом. Малый вес и компактные габариты делают инструмент удобным и простым в использовании. Устойчивость к перегрузкам обеспечивает автоматическая защита.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка, понижающая уровень вибрации, делает работу с угловой шлифмашиной DeWalt D 28137 более удобной и точной
        • Удобство работы. Низкопрофильный корпус редуктора делает работу в труднодоступных местах более удобной
        • Надежное удержание. Надежный хват и комфортное удержание инструмента обеспечивается за счет удобной формы основной рукоятки
        • Охлаждение. Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальное охлаждение двигателя для надежности и долговечности его работы
        • Электронная регулировка оборотов позволяет выбрать оптимальный режим работы
        • Автоматическое отключение щеток при износе
        • Выключатель с предохранением от незапланированного пуска
        • Защита двигателя от пыли
        • Обмотки статора с прямыми выводами увеличивают надежность инструмента
        • Система пылеудаления предупреждает абразивный износ и повреждение изоляции
        • Устанавливаемый без ключа защитный кожух
        • Защита от перегрузок
        • Легкий доступ к щеткам
        • Система контроля вибрации AVC - для неутомительной работы
        • Противовес снижает уровень вибрации, делая работу более удобной
        • Защитная муфта предохраняет оператора от удара при заклинивании диска