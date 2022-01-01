Шлифмашина угловая DeWalt D 28492 S

Преимущества

Блокировка шпинделя. Функция блокировки шпинделя обеспечивает удобную и безопасную замену расходного инструмента

Долговечность. Корпус редуктора выполнен из металла, что обеспечивает более точную посадку внутренних узлов и лучший отвод тепла

Надежный хват. Угловая шлифмашина DeWalt D28492S снабжена удобной дополнительной рукояткой для надежного хвата обеими руками

Функция плавного пуска для старта без рывков

Защита двигателя от абразивной пыли

Легкий доступ к щеткам для возможности их самостоятельной замены

Защитный кожух предотвращает выброс осколков обрабатываемого материала и искр

Внушительный рабочий ресурс

Дополнительная рукоятка может быть установлена в двух положениях

Угловая шлифмашина DeWalt D28492S предназначена для шлифования поверхностей и отрезания деталей небольшого размера. Модель оснащена мощным двигателем на 2200 Вт и диском диаметром 230 мм. Поэтому, во избежание рывков при старте, инструмент снабдили функцией ограничения пускового тока для возможности плавного пуска. Также стоит отметить внушительный рабочий ресурс инструмента благодаря защите двигателя от абразивной пыли.