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Шлифмашина угловая DeWalt D 28492 S
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28492 S
    Арт. Х12725348
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28492 S
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28492 S
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28492 S
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28492 S
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28492 S
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28492 S
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28492 S
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28492 S
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28492 S
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28492 S
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28492 S
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28492 S
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28492 S
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28492 S
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28492 S
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28492 S

      Шлифмашина угловая DeWalt D 28492 S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12725348

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt D28492S предназначена для шлифования поверхностей и отрезания деталей небольшого размера. Модель оснащена мощным двигателем на 2200 Вт и диском диаметром 230 мм. Поэтому, во избежание рывков при старте, инструмент снабдили функцией ограничения пускового тока для возможности плавного пуска. Также стоит отметить внушительный рабочий ресурс инструмента благодаря защите двигателя от абразивной пыли.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя. Функция блокировки шпинделя обеспечивает удобную и безопасную замену расходного инструмента
        • Долговечность. Корпус редуктора выполнен из металла, что обеспечивает более точную посадку внутренних узлов и лучший отвод тепла
        • Надежный хват. Угловая шлифмашина DeWalt D28492S снабжена удобной дополнительной рукояткой для надежного хвата обеими руками
        • Функция плавного пуска для старта без рывков
        • Защита двигателя от абразивной пыли
        • Легкий доступ к щеткам для возможности их самостоятельной замены
        • Защитный кожух предотвращает выброс осколков обрабатываемого материала и искр
        • Внушительный рабочий ресурс
        • Дополнительная рукоятка может быть установлена в двух положениях