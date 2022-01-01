Шлифмашина угловая DeWalt D 28493

Преимущества

Есть возможность блокирования шпинделя

Быстрая замена угольных щеток

Кожух, эффективно защищающий мастера от осколков материала

Угловая шлифмашина DeWALT D 28493 - быстро и качественно режет камень, кирпич, бетон, керамику, железо. Инструмент оснащен двигателем мощностью 2200 Вт и рабочим диском диаметром до 180 мм. Число оборотов достигает до 8500 оборотов в минуту. Двигатель защищен от абразивной пыли, что обеспечивает долгий срок службы. Защитный кожух устанавливается без дополнительного инструмента. Для повышенной производительности и непрерывной работы, выключатель можно зафиксировать в рабочем положении.