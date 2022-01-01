Шлифмашина угловая DeWalt D 28493
Арт. Х12725286
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Макс. число оборотов, об/мин
|8500
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина DeWALT D 28493 - быстро и качественно режет камень, кирпич, бетон, керамику, железо. Инструмент оснащен двигателем мощностью 2200 Вт и рабочим диском диаметром до 180 мм. Число оборотов достигает до 8500 оборотов в минуту. Двигатель защищен от абразивной пыли, что обеспечивает долгий срок службы. Защитный кожух устанавливается без дополнительного инструмента. Для повышенной производительности и непрерывной работы, выключатель можно зафиксировать в рабочем положении.
Преимущества
- Есть возможность блокирования шпинделя
- Быстрая замена угольных щеток
- Кожух, эффективно защищающий мастера от осколков материала