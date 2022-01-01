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Шлифмашина угловая DeWalt D 28493
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28493
    Арт. Х12725286
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28493
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28493
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28493
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28493

      Шлифмашина угловая DeWalt D 28493

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12725286

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWALT D 28493 - быстро и качественно режет камень, кирпич, бетон, керамику, железо. Инструмент оснащен двигателем мощностью 2200 Вт и рабочим диском диаметром до 180 мм. Число оборотов достигает до 8500 оборотов в минуту. Двигатель защищен от абразивной пыли, что обеспечивает долгий срок службы. Защитный кожух устанавливается без дополнительного инструмента. Для повышенной производительности и непрерывной работы, выключатель можно зафиксировать в рабочем положении.

        Преимущества

        • Есть возможность блокирования шпинделя
        • Быстрая замена угольных щеток
        • Кожух, эффективно защищающий мастера от осколков материала