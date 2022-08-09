Шлифмашина угловая DeWalt D 28498

Преимущества

Быстрая замена оснастки. Блокировка шпинделя - для быстрой и простой замены оснастки

Безопасность. Специальный кожух угловой шлифмашины DeWalt D 28498 - для защиты оператора при работе. Регулируется кожух безbнстументальным способом

Быстрая замена угольных щеток. Легкий доступ к угольным щеткам - для их быстрой и легкой замены при износе

Комфортная работа. Основная двухпозиционная рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы инструментом

Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева

Надежный редуктор. Металлический корпус редуктора лучше отводит тепло, тем самым продлевая срок службы инструмента

Плавный пуск - для защиты системы электрообеспечения от перегрузок при включении и предотвращения рывков при пуске

Система контроля крутящего момента - для ограничения передачи крутящего момента при заклинивании диска, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора

Защита от перегрузок - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы

Защита от непреднамеренного пуска

Защита двигателя от абразивной пыли - для безопасной работы с камнем

Антивибрационная дополнительная рукоятка - для комфортной работы с инструментом

Угловая шлифмашина DeWalt D 28498 - это электроинструмент профессионального класса с двигателем мощностью 2400 Вт, сконструированный специально для отрезных и шлифовальных работ. Данная модель оснащена защитой двигателя от абразивной пыли - для безопасной работы с камнем.