Шлифмашина угловая DeWalt D 28498
Арт. Х12725287
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина DeWalt D 28498 - это электроинструмент профессионального класса с двигателем мощностью 2400 Вт, сконструированный специально для отрезных и шлифовальных работ. Данная модель оснащена защитой двигателя от абразивной пыли - для безопасной работы с камнем.
Преимущества
- Быстрая замена оснастки. Блокировка шпинделя - для быстрой и простой замены оснастки
- Безопасность. Специальный кожух угловой шлифмашины DeWalt D 28498 - для защиты оператора при работе. Регулируется кожух безbнстументальным способом
- Быстрая замена угольных щеток. Легкий доступ к угольным щеткам - для их быстрой и легкой замены при износе
- Комфортная работа. Основная двухпозиционная рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы инструментом
- Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
- Надежный редуктор. Металлический корпус редуктора лучше отводит тепло, тем самым продлевая срок службы инструмента
- Плавный пуск - для защиты системы электрообеспечения от перегрузок при включении и предотвращения рывков при пуске
- Система контроля крутящего момента - для ограничения передачи крутящего момента при заклинивании диска, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора
- Защита от перегрузок - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы
- Защита от непреднамеренного пуска
- Защита двигателя от абразивной пыли - для безопасной работы с камнем
- Антивибрационная дополнительная рукоятка - для комфортной работы с инструментом