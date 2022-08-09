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Шлифмашина угловая DeWalt D 28498
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28498
    Арт. Х12725287
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28498
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28498
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28498
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28498
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28498
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28498
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28498
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28498
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28498
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28498
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28498
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28498
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28498
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28498
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28498
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28498
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28498
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28498

      Шлифмашина угловая DeWalt D 28498

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12725287
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt D 28498 - это электроинструмент профессионального класса с двигателем мощностью 2400 Вт, сконструированный специально для отрезных и шлифовальных работ. Данная модель оснащена защитой двигателя от абразивной пыли - для безопасной работы с камнем.

        Преимущества

        • Быстрая замена оснастки. Блокировка шпинделя - для быстрой и простой замены оснастки
        • Безопасность. Специальный кожух угловой шлифмашины DeWalt D 28498 - для защиты оператора при работе. Регулируется кожух безbнстументальным способом
        • Быстрая замена угольных щеток. Легкий доступ к угольным щеткам - для их быстрой и легкой замены при износе
        • Комфортная работа. Основная двухпозиционная рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы инструментом
        • Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • Надежный редуктор. Металлический корпус редуктора лучше отводит тепло, тем самым продлевая срок службы инструмента
        • Плавный пуск - для защиты системы электрообеспечения от перегрузок при включении и предотвращения рывков при пуске
        • Система контроля крутящего момента - для ограничения передачи крутящего момента при заклинивании диска, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора
        • Защита от перегрузок - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы
        • Защита от непреднамеренного пуска
        • Защита двигателя от абразивной пыли - для безопасной работы с камнем
        • Антивибрационная дополнительная рукоятка - для комфортной работы с инструментом