Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051
Арт. Х12725308
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11800
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 имеет корпус оптимального диаметра, что обеспечивает удобный захват. Многопозиционная рукоятка позволяет лучше контролировать инструмент во время работы. Щеткодержатель инструмента подпружинен для повышения срока службы, а сами щетки автоматически отключаются при износе. Специальный кожух защищает пользователя от стружки и пыли.
Преимущества
- Высокая скорость вращения - 11800 об/мин
- Небольшой вес - 1,9 кг
- Удобный захват возможен благодаря корпусу подходящего диаметра
- Щеткодержатель инструмента подпружинен для повышения срока службы
- Автоматическое отключение щеток при износе продлеваю срок службы электродвигателя
- Низкий профиль редуктора подходит для труднодоступных мест
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм обеспечивают высокую надежность инструмента
- Эпоксидное покрытие обмотки от абразивной пыли