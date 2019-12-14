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Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051
5.0
1
5 594 ₽
6 590 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051
    Арт. Х12725308
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051

      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051

      • -996 ₽
      5 594 ₽
      6 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725308
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11800
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -996 ₽
      5 594 ₽
      6 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 имеет корпус оптимального диаметра, что обеспечивает удобный захват. Многопозиционная рукоятка позволяет лучше контролировать инструмент во время работы. Щеткодержатель инструмента подпружинен для повышения срока службы, а сами щетки автоматически отключаются при износе. Специальный кожух защищает пользователя от стружки и пыли.

        Преимущества

        • Высокая скорость вращения - 11800 об/мин
        • Небольшой вес - 1,9 кг
        • Удобный захват возможен благодаря корпусу подходящего диаметра
        • Щеткодержатель инструмента подпружинен для повышения срока службы
        • Автоматическое отключение щеток при износе продлеваю срок службы электродвигателя
        • Низкий профиль редуктора подходит для труднодоступных мест
        • Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм обеспечивают высокую надежность инструмента
        • Эпоксидное покрытие обмотки от абразивной пыли