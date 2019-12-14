Преимущества

Высокая скорость вращения - 11800 об/мин

Небольшой вес - 1,9 кг

Удобный захват возможен благодаря корпусу подходящего диаметра

Щеткодержатель инструмента подпружинен для повышения срока службы

Автоматическое отключение щеток при износе продлеваю срок службы электродвигателя

Низкий профиль редуктора подходит для труднодоступных мест

Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм обеспечивают высокую надежность инструмента

Эпоксидное покрытие обмотки от абразивной пыли

Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 имеет корпус оптимального диаметра, что обеспечивает удобный захват. Многопозиционная рукоятка позволяет лучше контролировать инструмент во время работы. Щеткодержатель инструмента подпружинен для повышения срока службы, а сами щетки автоматически отключаются при износе. Специальный кожух защищает пользователя от стружки и пыли.