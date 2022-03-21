Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 G
Арт. Х12725333
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11800
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Dewalt DWE4051G помогает шлифовать, зачищать, резать металлические изделия. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю, удобную и безопасную замену расходного материала. Предусмотрена дополнительная рукоятка, которая способствует надежному удержанию инструмента. В комплект входят перчатки, которые защищают руки от механического воздействия, и очки для защиты органов зрения.
Преимущества
- Высокая скорость вращения - 11800 об/мин
- Небольшой вес - 1,9 кг
- Удобный захват возможен благодаря корпусу подходящего диаметра
- Щеткодержатель инструмента подпружинен для повышения срока службы
- Автоматическое отключение щеток при износе продлеваю срок службы электродвигателя
- Низкий профиль редуктора подходит для труднодоступных мест
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм обеспечивают высокую надежность инструмента
- Эпоксидное покрытие обмотки от абразивной пыли