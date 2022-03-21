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Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 G
5.0
2
8 027 ₽
8 450 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 G
    Арт. Х12725333
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 G
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 G
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 G
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 G
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 G
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 G
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 G
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 G
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 G
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 G
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 G
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 G
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 G
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 G

      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 G

      • -423 ₽
      8 027 ₽
      8 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725333
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11800
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -423 ₽
      8 027 ₽
      8 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Dewalt DWE4051G помогает шлифовать, зачищать, резать металлические изделия. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю, удобную и безопасную замену расходного материала. Предусмотрена дополнительная рукоятка, которая способствует надежному удержанию инструмента. В комплект входят перчатки, которые защищают руки от механического воздействия, и очки для защиты органов зрения.

        Преимущества

        • Высокая скорость вращения - 11800 об/мин
        • Небольшой вес - 1,9 кг
        • Удобный захват возможен благодаря корпусу подходящего диаметра
        • Щеткодержатель инструмента подпружинен для повышения срока службы
        • Автоматическое отключение щеток при износе продлеваю срок службы электродвигателя
        • Низкий профиль редуктора подходит для труднодоступных мест
        • Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм обеспечивают высокую надежность инструмента
        • Эпоксидное покрытие обмотки от абразивной пыли