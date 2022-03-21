Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4051 G

Преимущества

Высокая скорость вращения - 11800 об/мин

Небольшой вес - 1,9 кг

Удобный захват возможен благодаря корпусу подходящего диаметра

Щеткодержатель инструмента подпружинен для повышения срока службы

Автоматическое отключение щеток при износе продлеваю срок службы электродвигателя

Низкий профиль редуктора подходит для труднодоступных мест

Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм обеспечивают высокую надежность инструмента

Эпоксидное покрытие обмотки от абразивной пыли

Угловая шлифмашина Dewalt DWE4051G помогает шлифовать, зачищать, резать металлические изделия. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю, удобную и безопасную замену расходного материала. Предусмотрена дополнительная рукоятка, которая способствует надежному удержанию инструмента. В комплект входят перчатки, которые защищают руки от механического воздействия, и очки для защиты органов зрения.