Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4150
Арт. Х12725386
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11800
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4150 имеет небольшой диаметр корпуса и многопозиционную дополнительную рукоятку, что обеспечивает комфортную работу пользователя. Кнопка блокировки шпинделя расположена сверху. Специальный кожух - для защиты пользователя от искр и пыли. Самоотключающиеся щетки гарантируют защиту якоря от повреждения.
Преимущества
- Независимый и подпружиненный щеткодержатель увеличивает срок службы щеток
- Низкопрофильный корпус позволяет работать в труднодоступных местах
- Эпоксидное покрытие обмотки защищает двигатель от абразивной пыли
- Самоотключающиеся щетки - для защиты якоря от повреждения
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм - для высокой надежности инструмента
- 100% использование шарикоподшипников