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Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4150
4.5
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4150
    Арт. Х12725386
    4.5
    2
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4150
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4150
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4150
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4150
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4150
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4150
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4150
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4150
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4150
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4150

      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725386
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11800
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4150 имеет небольшой диаметр корпуса и многопозиционную дополнительную рукоятку, что обеспечивает комфортную работу пользователя. Кнопка блокировки шпинделя расположена сверху. Специальный кожух - для защиты пользователя от искр и пыли. Самоотключающиеся щетки гарантируют защиту якоря от повреждения.

        Преимущества

        • Независимый и подпружиненный щеткодержатель увеличивает срок службы щеток
        • Низкопрофильный корпус позволяет работать в труднодоступных местах
        • Эпоксидное покрытие обмотки защищает двигатель от абразивной пыли
        • Самоотключающиеся щетки - для защиты якоря от повреждения
        • Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм - для высокой надежности инструмента
        • 100% использование шарикоподшипников