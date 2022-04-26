Преимущества

Независимый и подпружиненный щеткодержатель увеличивает срок службы щеток

Низкопрофильный корпус позволяет работать в труднодоступных местах

Эпоксидное покрытие обмотки защищает двигатель от абразивной пыли

Самоотключающиеся щетки - для защиты якоря от повреждения

Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм - для высокой надежности инструмента

100% использование шарикоподшипников

Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4150 имеет небольшой диаметр корпуса и многопозиционную дополнительную рукоятку, что обеспечивает комфортную работу пользователя. Кнопка блокировки шпинделя расположена сверху. Специальный кожух - для защиты пользователя от искр и пыли. Самоотключающиеся щетки гарантируют защиту якоря от повреждения.