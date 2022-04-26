Преимущества

Высокая производительность

Удобная дополнительная рукоятка

Малый охват корпуса (диаметр 194 мм)

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Кожух регулируется без помощи ключа

Система пылеудаления DES2 - двигатель охлаждает очищенный воздух

Самоотключающиеся щетки - для долгого срока службы угловой шлифмашины DeWalt DWE 4215

Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4215 предназначена для шлифовки поверхностей и резки деталей небольшого размера. Благодаря блокировке шпинделя, можно легко и быстро заменить рабочую оснастку. Дополнительная рукоятка анатомической формы способствует комфортному рабочему процессу. Металлический кожух диска обеспечивает защиту оператора от искр и пыли.