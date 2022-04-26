Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4215
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4215
    Арт. Х12725447
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4215
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4215
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4215
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4215
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4215
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4215

      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4215

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725447
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р60 (125x22 мм)
      85 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р60 (125x22 мм)
      Смазка для буров 100 мл Metabo 631800000
      559 ₽
      Смазка для буров 100 мл Metabo 631800000
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р40 (125x22 мм)
      90 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р40 (125x22 мм)
      Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л
      426 ₽
      550 ₽
      Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л
      • -124 ₽
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Отрезной круг DeWalt DT43906-QZ, абразивный, быстрый рез, 125x22.2x1.6 мм
      105 ₽
      Отрезной круг DeWalt DT43906-QZ, абразивный, быстрый рез, 125x22.2x1.6 мм
      Защитные очки Росомз ОЗ7-У Титан 13711
      185 ₽
      4.5
      Защитные очки Росомз ОЗ7-У Титан 13711
      Угловая шлифмашина Dewalt DWE4119
      7 007 ₽
      7 380 ₽
      5.0
      Угловая шлифмашина Dewalt DWE4119
      • -373 ₽
      Защитные очки с дужками Champion C1009 (прозрачные)
      110 ₽
      5.0
      Защитные очки с дужками Champion C1009 (прозрачные)
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257
      Нет в наличии
      5.0
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4215 предназначена для шлифовки поверхностей и резки деталей небольшого размера. Благодаря блокировке шпинделя, можно легко и быстро заменить рабочую оснастку. Дополнительная рукоятка анатомической формы способствует комфортному рабочему процессу. Металлический кожух диска обеспечивает защиту оператора от искр и пыли.

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Удобная дополнительная рукоятка
        • Малый охват корпуса (диаметр 194 мм)
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Кожух регулируется без помощи ключа
        • Система пылеудаления DES2 - двигатель охлаждает очищенный воздух
        • Самоотключающиеся щетки - для долгого срока службы угловой шлифмашины DeWalt DWE 4215