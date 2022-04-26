Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4215
Арт. Х12725447
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4215 предназначена для шлифовки поверхностей и резки деталей небольшого размера. Благодаря блокировке шпинделя, можно легко и быстро заменить рабочую оснастку. Дополнительная рукоятка анатомической формы способствует комфортному рабочему процессу. Металлический кожух диска обеспечивает защиту оператора от искр и пыли.
Преимущества
- Высокая производительность
- Удобная дополнительная рукоятка
- Малый охват корпуса (диаметр 194 мм)
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Кожух регулируется без помощи ключа
- Система пылеудаления DES2 - двигатель охлаждает очищенный воздух
- Самоотключающиеся щетки - для долгого срока службы угловой шлифмашины DeWalt DWE 4215