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Угловая шлифмашина Dewalt DWE4227
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Dewalt DWE4227
    Арт. Х12725473
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Dewalt DWE4227
    Угловая шлифмашина Dewalt DWE4227
    Угловая шлифмашина Dewalt DWE4227
      Угловая шлифмашина Dewalt DWE4227
      Угловая шлифмашина Dewalt DWE4227
      Угловая шлифмашина Dewalt DWE4227

      Угловая шлифмашина Dewalt DWE4227

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725473
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Dewalt DWE4227 предназначена для резки и шлифовки металлических изделий. Дополнительная антивибрационная рукоятка способствует комфортной работе, снижая утомляемость пользователя. Для установки кожуха не требуются дополнительные приспособления. Самоотключающиеся щетки предупреждают поломку якоря, тем самым увеличивая срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Двигатель с увеличенным КПД - для широкого спектра работ
        • Обмотки статора с прямыми выводами, без использования клемм - для высокой надежности инструмента
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Защита от непреднамеренного пуска
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Самоотключающиеся щетки - для защиты якоря от повреждения
        • Система пылеудаления - для защиты двигателя от абразивной пыли
        • Установка и регулировка кожуха без использования дополнительных приспособлений