Угловая шлифмашина Dewalt DWE4227
Арт. Х12725473
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Макс. число оборотов, об/мин
|11000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
С этим товаром смотрят
13 450 ₽
16 630 ₽
- -3 180 ₽
- Угловая шлифмашина Dewalt DWE4227 предназначена для резки и шлифовки металлических изделий. Дополнительная антивибрационная рукоятка способствует комфортной работе, снижая утомляемость пользователя. Для установки кожуха не требуются дополнительные приспособления. Самоотключающиеся щетки предупреждают поломку якоря, тем самым увеличивая срок службы инструмента.
Преимущества
- Двигатель с увеличенным КПД - для широкого спектра работ
- Обмотки статора с прямыми выводами, без использования клемм - для высокой надежности инструмента
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Защита от непреднамеренного пуска
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Самоотключающиеся щетки - для защиты якоря от повреждения
- Система пылеудаления - для защиты двигателя от абразивной пыли
- Установка и регулировка кожуха без использования дополнительных приспособлений