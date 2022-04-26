Преимущества

Двигатель с увеличенным КПД - для широкого спектра работ

Обмотки статора с прямыми выводами, без использования клемм - для высокой надежности инструмента

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Защита от непреднамеренного пуска

Плавный пуск - для работы без рывков

Самоотключающиеся щетки - для защиты якоря от повреждения

Система пылеудаления - для защиты двигателя от абразивной пыли

Установка и регулировка кожуха без использования дополнительных приспособлений

Угловая шлифмашина Dewalt DWE4227 предназначена для резки и шлифовки металлических изделий. Дополнительная антивибрационная рукоятка способствует комфортной работе, снижая утомляемость пользователя. Для установки кожуха не требуются дополнительные приспособления. Самоотключающиеся щетки предупреждают поломку якоря, тем самым увеличивая срок службы инструмента.