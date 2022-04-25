Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
Арт. Х12725318
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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- Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579 - это мощный и многофункциональный инструмент для профессионального использования. Он используется для шлифовки поверхностей, обдирки, отрезания небольших деталей. Модель оснащена всей необходимой электроникой для комфортной, производительной и безопасной работы: ограничение пускового тока, защита от перегрузок и непреднамеренного пуска, блокировка диска при заклинивании. Также стоит отметить наличие системы пылеудаления, защищающей двигатель от попадания абразивной пыли. Легкий доступ к щеткам предусматривает возможность их самостоятельной замены без необходимости обращения в сервисные центры.
Преимущества
- Система пылеудаления защищает двигатель от попадания абразивной пыли
- Устройство защиты от перегрузки прекращает работу двигателя при перегрузке (возобновление работы возможно только после того, как он остынет)
- Функция ограничения пускового тока для плавного старта без рывков
- Система контроля крутящего момента ограничивает передаваемую на пользователя отдачу в случае блокировки диска
- Выключатель нулевого напряжения (при отключении напряжения и его последующей подачи инструмент не включится до тех пор, пока оператор не разблокирует выключатель)
- Легкий доступ к угольным щеткам для возможности их быстрой замены
- Безынструментальная регулировка защитного кожуха
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка