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Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
4.5
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
    Арт. Х12725318
    4.5
    2
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579

      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725318
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579 - это мощный и многофункциональный инструмент для профессионального использования. Он используется для шлифовки поверхностей, обдирки, отрезания небольших деталей. Модель оснащена всей необходимой электроникой для комфортной, производительной и безопасной работы: ограничение пускового тока, защита от перегрузок и непреднамеренного пуска, блокировка диска при заклинивании. Также стоит отметить наличие системы пылеудаления, защищающей двигатель от попадания абразивной пыли. Легкий доступ к щеткам предусматривает возможность их самостоятельной замены без необходимости обращения в сервисные центры.

        Преимущества

        • Система пылеудаления защищает двигатель от попадания абразивной пыли
        • Устройство защиты от перегрузки прекращает работу двигателя при перегрузке (возобновление работы возможно только после того, как он остынет)
        • Функция ограничения пускового тока для плавного старта без рывков
        • Система контроля крутящего момента ограничивает передаваемую на пользователя отдачу в случае блокировки диска
        • Выключатель нулевого напряжения (при отключении напряжения и его последующей подачи инструмент не включится до тех пор, пока оператор не разблокирует выключатель)
        • Легкий доступ к угольным щеткам для возможности их быстрой замены
        • Безынструментальная регулировка защитного кожуха
        • Трехпозиционная дополнительная рукоятка