Преимущества

Система пылеудаления защищает двигатель от попадания абразивной пыли

Устройство защиты от перегрузки прекращает работу двигателя при перегрузке (возобновление работы возможно только после того, как он остынет)

Функция ограничения пускового тока для плавного старта без рывков

Система контроля крутящего момента ограничивает передаваемую на пользователя отдачу в случае блокировки диска

Выключатель нулевого напряжения (при отключении напряжения и его последующей подачи инструмент не включится до тех пор, пока оператор не разблокирует выключатель)

Легкий доступ к угольным щеткам для возможности их быстрой замены

Безынструментальная регулировка защитного кожуха

Трехпозиционная дополнительная рукоятка

Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4579 - это мощный и многофункциональный инструмент для профессионального использования. Он используется для шлифовки поверхностей, обдирки, отрезания небольших деталей. Модель оснащена всей необходимой электроникой для комфортной, производительной и безопасной работы: ограничение пускового тока, защита от перегрузок и непреднамеренного пуска, блокировка диска при заклинивании. Также стоит отметить наличие системы пылеудаления, защищающей двигатель от попадания абразивной пыли. Легкий доступ к щеткам предусматривает возможность их самостоятельной замены без необходимости обращения в сервисные центры.