Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Плавный пуск - для работы без рывков

Защита двигателя от абразивной пыли - для долгого срока службы угловой шлифмашины Dewalt DWE 492 S

Двухпозиционная дополнительная рукоятка

Кожух - для защиты от пыли и искр

Угловая шлифмашина Dewalt DWE 492 S оснащена мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Функция плавного пуска делает работу более точной и комфортной. Дополнительную рукоятку, в зависимости от предпочтений оператора, можно установить справа или слева. Диск диаметром 230 мм способствует эффективной обработке больших поверхностей.