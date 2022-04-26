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Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
5.0
2
11 680 ₽
14 630 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
    Арт. Х12725465
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S

      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S

      • -2 950 ₽
      11 680 ₽
      14 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725465
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -2 950 ₽
      11 680 ₽
      14 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Dewalt DWE 492 S оснащена мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Функция плавного пуска делает работу более точной и комфортной. Дополнительную рукоятку, в зависимости от предпочтений оператора, можно установить справа или слева. Диск диаметром 230 мм способствует эффективной обработке больших поверхностей.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Защита двигателя от абразивной пыли - для долгого срока службы угловой шлифмашины Dewalt DWE 492 S
        • Двухпозиционная дополнительная рукоятка
        • Кожух - для защиты от пыли и искр