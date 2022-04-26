Угловая шлифмашина DeWalt DWE 492 S
Арт. Х12725465
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Dewalt DWE 492 S оснащена мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Функция плавного пуска делает работу более точной и комфортной. Дополнительную рукоятку, в зависимости от предпочтений оператора, можно установить справа или слева. Диск диаметром 230 мм способствует эффективной обработке больших поверхностей.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Защита двигателя от абразивной пыли - для долгого срока службы угловой шлифмашины Dewalt DWE 492 S
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка
- Кожух - для защиты от пыли и искр