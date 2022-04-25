Угловая шлифмашина DeWalt DWE 493
Арт. Х12725448
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Dewalt DWE 493 предназначена для резки и шлифовки металлических материалов. Блокировка шпинделя позволяет легко и быстро менять диски. Модель оснащена кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Dewalt DWE 493
- Кожух - для защиты от искр и пыли