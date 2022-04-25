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Угловая шлифмашина DeWalt DWE 493
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 493
    Арт. Х12725448
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 493

      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 493

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725448
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Dewalt DWE 493 предназначена для резки и шлифовки металлических материалов. Блокировка шпинделя позволяет легко и быстро менять диски. Модель оснащена кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Dewalt DWE 493
        • Кожух - для защиты от искр и пыли