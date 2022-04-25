Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифмашиной Dewalt DWE 493

Кожух - для защиты от искр и пыли

Угловая шлифмашина Dewalt DWE 493 предназначена для резки и шлифовки металлических материалов. Блокировка шпинделя позволяет легко и быстро менять диски. Модель оснащена кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли.