Шлифмашина угловая Энкор 1800/180ЭМ 50166

Преимущества

Быстрая замена оснастки. Блокировка шпинделя позволяет осуществлять быструю и легкую замену пильных дисков

Долгий срок службы. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением, что увеличивает срок службы угловой шлифмашины Энкор УШМ-1800/180ЭМ 50166

Защита от вибрации. Боковая рукоятка обеспечивает удобное удержание инструмента при продолжительных работах

Безопасность использования. Защитный кожух предохраняет машину от попадания абразивной пыли, а также повышает безопасность пользователя

Мощный инструмент

Плавный пуск

Антивибрационная защита оператора

Ток: переменный, однофазный

Пылезащита подшипников редуктора

Обрезиненный сетевой шнур: 2.5 м

Пылезащита обмоток ротора и статора

Поворотная основная рукоятка

Угловая шлифмашина Энкор УШМ-1800/180ЭМ 50166 прекрасно шлифует и режет металл. Основная рукоятка может поворачиваться, что способствует комфортной работе пользователя. Благодаря блокировке шпинделя, сменить оснастку не составит труда. Корпус редуктора изготовлен из алюминиевого литья под давлением. Частота вращения шпинделя составляет 8000 об/мин.