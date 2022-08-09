Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифмашина угловая Энкор 1800/180ЭМ 50166
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Энкор 1800/180ЭМ 50166
    Арт. Х12725368
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Энкор 1800/180ЭМ 50166
    Шлифмашина угловая Энкор 1800/180ЭМ 50166
    Шлифмашина угловая Энкор 1800/180ЭМ 50166
      Шлифмашина угловая Энкор 1800/180ЭМ 50166
      Шлифмашина угловая Энкор 1800/180ЭМ 50166
      Шлифмашина угловая Энкор 1800/180ЭМ 50166

      Шлифмашина угловая Энкор 1800/180ЭМ 50166

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12725368
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Энкор УШМ-1800/180ЭМ 50166 прекрасно шлифует и режет металл. Основная рукоятка может поворачиваться, что способствует комфортной работе пользователя. Благодаря блокировке шпинделя, сменить оснастку не составит труда. Корпус редуктора изготовлен из алюминиевого литья под давлением. Частота вращения шпинделя составляет 8000 об/мин.

        Преимущества

        • Быстрая замена оснастки. Блокировка шпинделя позволяет осуществлять быструю и легкую замену пильных дисков
        • Долгий срок службы. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением, что увеличивает срок службы угловой шлифмашины Энкор УШМ-1800/180ЭМ 50166
        • Защита от вибрации. Боковая рукоятка обеспечивает удобное удержание инструмента при продолжительных работах
        • Безопасность использования. Защитный кожух предохраняет машину от попадания абразивной пыли, а также повышает безопасность пользователя
        • Мощный инструмент
        • Плавный пуск
        • Антивибрационная защита оператора
        • Ток: переменный, однофазный
        • Пылезащита подшипников редуктора
        • Обрезиненный сетевой шнур: 2.5 м
        • Пылезащита обмоток ротора и статора
        • Поворотная основная рукоятка