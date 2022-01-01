Шлифмашина угловая Энкор УШМ-2100/230Э
Арт. Х12725492
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Румыния
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Энкор УШМ-2100/230Э 50169 имеет поворотную основную рукоятку, благодаря чему работать очень удобно. Диск диаметром 230 мм обеспечивает быструю обработку материалов. Блокировка шпинделя позволяет быстро менять оснастку. Плавный пуск - для работы без рывков. Длина сетевого шнура составляет 2,5 м.
Преимущества
- Быстрая замена оснастки. Блокировка шпинделя - для быстрой и безопасной замены диска
- Комфортное пользование. Дополнительная рукоятка - для лучшего удержания угловой шлифмашины Энкор УШМ-2100/230Э 50169
- Безопасность. Инструмент оснащен кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли
- Долгий срок службы. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением, что гарантирует долгий срок службы
- Эффективность работы. Быстроту обработки обеспечивает диск диаметром 230 мм
- Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 м
- Пылезащита обмоток ротора и статора
- Поворотная основная рукоятка
- Плавный пуск
- Антивибрационная защита оператора
- Пылезащита подшипников редуктора