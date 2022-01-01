Шлифмашина угловая Энкор УШМ-2100/230Э

Преимущества

Быстрая замена оснастки. Блокировка шпинделя - для быстрой и безопасной замены диска

Комфортное пользование. Дополнительная рукоятка - для лучшего удержания угловой шлифмашины Энкор УШМ-2100/230Э 50169

Безопасность. Инструмент оснащен кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли

Долгий срок службы. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением, что гарантирует долгий срок службы

Эффективность работы. Быстроту обработки обеспечивает диск диаметром 230 мм

Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 м

Пылезащита обмоток ротора и статора

Поворотная основная рукоятка

Плавный пуск

Антивибрационная защита оператора

Пылезащита подшипников редуктора

Угловая шлифмашина Энкор УШМ-2100/230Э 50169 имеет поворотную основную рукоятку, благодаря чему работать очень удобно. Диск диаметром 230 мм обеспечивает быструю обработку материалов. Блокировка шпинделя позволяет быстро менять оснастку. Плавный пуск - для работы без рывков. Длина сетевого шнура составляет 2,5 м.