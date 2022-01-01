Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлифмашина угловая Энкор УШМ-2100/230Э
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Энкор УШМ-2100/230Э
    Арт. Х12725492
    Шлифмашина угловая Энкор УШМ-2100/230Э
    Шлифмашина угловая Энкор УШМ-2100/230Э
    Шлифмашина угловая Энкор УШМ-2100/230Э
    Шлифмашина угловая Энкор УШМ-2100/230Э
      Шлифмашина угловая Энкор УШМ-2100/230Э
      Шлифмашина угловая Энкор УШМ-2100/230Э
      Шлифмашина угловая Энкор УШМ-2100/230Э
      Шлифмашина угловая Энкор УШМ-2100/230Э

      Шлифмашина угловая Энкор УШМ-2100/230Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12725492

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Румыния
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Энкор УШМ-2100/230Э 50169 имеет поворотную основную рукоятку, благодаря чему работать очень удобно. Диск диаметром 230 мм обеспечивает быструю обработку материалов. Блокировка шпинделя позволяет быстро менять оснастку. Плавный пуск - для работы без рывков. Длина сетевого шнура составляет 2,5 м.

        Преимущества

        • Быстрая замена оснастки. Блокировка шпинделя - для быстрой и безопасной замены диска
        • Комфортное пользование. Дополнительная рукоятка - для лучшего удержания угловой шлифмашины Энкор УШМ-2100/230Э 50169
        • Безопасность. Инструмент оснащен кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли
        • Долгий срок службы. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением, что гарантирует долгий срок службы
        • Эффективность работы. Быстроту обработки обеспечивает диск диаметром 230 мм
        • Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 м
        • Пылезащита обмоток ротора и статора
        • Поворотная основная рукоятка
        • Плавный пуск
        • Антивибрационная защита оператора
        • Пылезащита подшипников редуктора