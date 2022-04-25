Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-20-230А
Арт. Х12725400
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-20-230А используется для обработки металлических, каменных, бетонных и кирпичных заготовок. Модель пользуется популярностью в сфере строительства и ремонта. В зависимости от типа оснастки инструмент применяется для шлифовки, зачистки или резания деталей. Возможность фиксации шпинделя делает замену диска быстрой и безопасной.
Преимущества
- Защита контактов от пыли
- Съемные крышки для быстрой замены и контроля износа щеток
- Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов
- 3-х позиционное присоединение дополнительной рукояти
- Корпус редуктора из алюминиевого сплава - для долгого срока службы
- Двойная изоляция привода
- Вес без шнура питания, кожуха и дополнительной рукояти - 4.6 кг