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Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-20-230А
4.5
2
5 839 ₽
8 030 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-20-230А
    Арт. Х12725400
    4.5
    2
    Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-20-230А
    Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-20-230А
    Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-20-230А
    Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-20-230А
      Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-20-230А
      Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-20-230А
      Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-20-230А
      Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-20-230А

      Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-20-230А

      • -2 191 ₽
      5 839 ₽
      8 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725400
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Фиолент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -2 191 ₽
      5 839 ₽
      8 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-20-230А используется для обработки металлических, каменных, бетонных и кирпичных заготовок. Модель пользуется популярностью в сфере строительства и ремонта. В зависимости от типа оснастки инструмент применяется для шлифовки, зачистки или резания деталей. Возможность фиксации шпинделя делает замену диска быстрой и безопасной.

        Преимущества

        • Защита контактов от пыли
        • Съемные крышки для быстрой замены и контроля износа щеток
        • Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов
        • 3-х позиционное присоединение дополнительной рукояти
        • Корпус редуктора из алюминиевого сплава - для долгого срока службы
        • Двойная изоляция привода
        • Вес без шнура питания, кожуха и дополнительной рукояти - 4.6 кг