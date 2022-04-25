Преимущества

Защита контактов от пыли

Съемные крышки для быстрой замены и контроля износа щеток

Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов

3-х позиционное присоединение дополнительной рукояти

Корпус редуктора из алюминиевого сплава - для долгого срока службы

Двойная изоляция привода

Вес без шнура питания, кожуха и дополнительной рукояти - 4.6 кг

Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-20-230А используется для обработки металлических, каменных, бетонных и кирпичных заготовок. Модель пользуется популярностью в сфере строительства и ремонта. В зависимости от типа оснастки инструмент применяется для шлифовки, зачистки или резания деталей. Возможность фиксации шпинделя делает замену диска быстрой и безопасной.