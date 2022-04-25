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Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-23-230Б
4.5
2
6 919 ₽
8 722 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-23-230Б
Арт. Х12725401
4.5
2
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-23-230Б
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-23-230Б
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-23-230Б
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-23-230Б
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-23-230Б
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-23-230Б
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-23-230Б
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-23-230Б

Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-23-230Б

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  • -1 803 ₽
6 919 ₽
8 722 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х12725401
4.5
2

Характеристики

Производитель
Фиолент
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Макс. число оборотов, об/мин
6500
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 803 ₽
6 919 ₽
8 722 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 1-23-230-Б Ф0075 используется для зачистки, резки и шлифовки металла, а также способна обрабатывать бетон, кирпич, камень. Редукторная часть выполнена из высокопрочного алюминиевого сплава АК12. Дополнительная рукоятка способствует надежному удержания инструмента во время работы и может устанавливаться слева, справа или сверху. Предусмотрен легкий доступ к щеткам, что позволяет самостоятельно их менять, не обращаясь в сервисные центры.

    Преимущества

    • Мощный двигатель - для высокой производительности
    • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
    • Плавный пуск - для работы без рывков
    • Корпус из прочного стекломинерала, наполненного полиамидом ПА СВМН 20
    • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
    • Электронная защита от перегрузки - для долгого срока службы инструмента
    • Кожух из холоднокатаной листовой стали 2 мм - для защиты от пыли и искр
    • Дополнительная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Фиолент МШУ 1-23-230-Б Ф0075 во время работы