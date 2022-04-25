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Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-23-230Б
Арт. Х12725401
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 1-23-230-Б Ф0075 используется для зачистки, резки и шлифовки металла, а также способна обрабатывать бетон, кирпич, камень. Редукторная часть выполнена из высокопрочного алюминиевого сплава АК12. Дополнительная рукоятка способствует надежному удержания инструмента во время работы и может устанавливаться слева, справа или сверху. Предусмотрен легкий доступ к щеткам, что позволяет самостоятельно их менять, не обращаясь в сервисные центры.
Преимущества
- Мощный двигатель - для высокой производительности
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Корпус из прочного стекломинерала, наполненного полиамидом ПА СВМН 20
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
- Электронная защита от перегрузки - для долгого срока службы инструмента
- Кожух из холоднокатаной листовой стали 2 мм - для защиты от пыли и искр
- Дополнительная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Фиолент МШУ 1-23-230-Б Ф0075 во время работы