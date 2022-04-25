Угловая шлифмашина Фиолент МШУ1-23-230Б

Преимущества

Мощный двигатель - для высокой производительности

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Плавный пуск - для работы без рывков

Корпус из прочного стекломинерала, наполненного полиамидом ПА СВМН 20

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Электронная защита от перегрузки - для долгого срока службы инструмента

Кожух из холоднокатаной листовой стали 2 мм - для защиты от пыли и искр

Дополнительная рукоятка - для надежного удержания угловой шлифмашины Фиолент МШУ 1-23-230-Б Ф0075 во время работы

Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 1-23-230-Б Ф0075 используется для зачистки, резки и шлифовки металла, а также способна обрабатывать бетон, кирпич, камень. Редукторная часть выполнена из высокопрочного алюминиевого сплава АК12. Дополнительная рукоятка способствует надежному удержания инструмента во время работы и может устанавливаться слева, справа или сверху. Предусмотрен легкий доступ к щеткам, что позволяет самостоятельно их менять, не обращаясь в сервисные центры.